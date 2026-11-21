Nella notte della Strip, illuminata a giorno, le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas hanno offerto molto più di una classifica cronometrica: hanno messo in scena uno spaccato perfetto delle gerarchie psicologiche e tattiche dentro il box Mercedes. Da una parte la lucidità fredda, quasi chirurgica, di Kimi Antonelli, capace di firmare il miglior tempo assoluto e di cedere lo scettro della pole solo per la penalità legata al motore; dall’altra un George Russell imbrigliato nei propri alibi, frenato da un’occasione che, a ben vedere, era tutta nelle sue mani.

Il nodo della sessione si è sciolto negli ultimi, concitati minuti della Q3. Sul tracciato cittadino del Nevada, dove il lunghissimo rettilineo finale fa della scia un fattore decisivo, il giro di lancio è diventato la solita partita a scacchi: rallentamenti estremi, pur di non regalare riferimenti aerodinamici agli avversari. Ed è lì che si è misurata la differenza di lettura tra i due piloti delle Frecce d’Argento.

Mentre il gruppo procedeva a passo d’uomo, Antonelli ha scelto la via più rischiosa e insieme più redditizia: lasciar sfilare tutti i rivali impegnati nel tentativo decisivo. Una mossa d’attesa che lo ha portato sul filo del rasoio, in lotta contro il cronometro. Per non rischiare di varcare il traguardo a tempo scaduto, il pilota bolognese ha dovuto accelerare bruscamente la preparazione delle gomme, e ha tagliato la linea del via con un margine minimo: appena due secondi, un secondo e quattro decimi nelle rilevazioni più severe, prima che si sventolasse la bandiera a scacchi.

Un brivido calcolato, che ha pagato dividendi altissimi. Gettandosi subito a ridosso del gruppetto che lo precedeva, e in particolare della Racing Bulls di Arvid Lindblad, Antonelli ha trasformato quello che poteva apparire un pericoloso ingorgo in un treno aerodinamico perfetto. Sul dritto della Strip la sua Mercedes ha divorato i metri grazie alla scia, e gli ha permesso di stampare un 1’33″893 che ha lasciato Max Verstappen a oltre due decimi e mezzo. Un capolavoro di tempismo e di visione, pur sapendo che la sostituzione del propulsore endotermico lo avrebbe comunque retrocesso al sesto posto in griglia.

Di tutt’altro segno il finale vissuto sull’altro lato del garage. Russell, terzo al traguardo e destinato comunque a ereditare la prima fila accanto a Verstappen proprio per l’arretramento del compagno, ha accompagnato il proprio piazzamento con una scia di recriminazioni. Prima dell’ultimo colpo, l’inglese aveva chiesto esplicitamente al muretto di sfruttare la scia di Antonelli per massimizzare la velocità di punta, ricevendo però un rifiuto. Rimasto solo nel traffico, incapace di gestire gli spazi con la stessa malizia del giovane compagno, George ha smarrito il ritmo nel giro di lancio. A fine sessione ha finito per ammettere che quella vicinanza alle vetture davanti, da lui temuta come un ostacolo, aveva invece regalato ad Antonelli la spinta decisiva.

Il verdetto della pista, al netto delle penalità, lascia dunque un segnale chiaro in vista della gara e del finale di stagione: a Las Vegas non ha vinto soltanto il piede più pesante, ma la testa più lucida. Antonelli ha saputo leggere l’imprevisto e trasformare un rischio cronometrico estremo nell’arma della sua pole “virtuale”; Russell, invece, si ritrova a partire davanti a lui con la sensazione amara di chi ha cercato fuori dall’abitacolo le risposte che avrebbe dovuto trovare in pista.