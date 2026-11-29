Kimi Antonelli ribalta il risultato delle qualifiche e, anche grazie al detrito che ha danneggiato leggermente la Mercedes del pole-man George Russell, vince per dispersione il Gran Premio del Qatar 2026 centrando il decimo successo della carriera. Il bolognese raggiunge così la doppia cifra di affermazioni in F1 a soli vent’anni, sfruttando l’enorme potenziale della sua W17 sui curvoni del Lusail International Circuit e ribadendo la schiacciante superiorità già evidenziata nelle prove libere.

Dopo essere rimasto in scia al compagno di squadra nel primo stint, provando un solo attacco respinto al mittente da Russell con una chiusura estremamente aggressiva e venendo poi frenato dal team, Antonelli ha fatto la differenza in termini di passo a partire dal secondo stint superando il britannico all’ultimo pit-stop (in cui George ha perso tanto tempo per provare a rimuovere i detriti rimasti incastrati sul fondo della vettura) e facendo il vuoto con un ritmo devastante. Nel finale Kimi ha dato la sua disponibilità al team per un eventuale scambio di posizioni in modo da restituire il primo posto al nativo di King’s Lynn, ma il gap era diventato troppo ampio e non c’erano i presupposti per una manovra del genere.

Quarta doppietta dell’anno per le Frecce d’Argento, con Russell che è riuscito a difendere la piazza d’onore dall’assalto finale della McLaren di un redivivo Oscar Piastri (al secondo podio di fila dopo Las Vegas) e della Red Bull di un solido Max Verstappen, che interrompe una sequenza di nove top3 consecutive assicurandosi però in maniera aritmetica il secondo posto nel Mondiale con una tappa d’anticipo.

Gara anonima, sulla falsariga delle precedenti giornate, per una Ferrari incapace di andare oltre il sesto posto con Lewis Hamilton ed il settimo con un Charles Leclerc nettamente più veloce del compagno ma penalizzato da un pit-stop molto lento (12 secondi) e frenato in più occasioni dagli ordini di scuderia imposti dal muretto box emiliano.

CLASSIFICA GP QATAR F1 2026

1. Kimi ANTONELLI (Mercedes) Leader

2. George RUSSELL (Mercedes) +31.476

3. Oscar PIASTRI (McLaren) +33.017

4. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +34.254

5. Lando NORRIS (McLaren) +39.131

6. Lewis HAMILTON (Ferrari) +57.518

7. Charles LECLERC (Ferrari) +58.001

8. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +59.323

9. Liam LAWSON (Racing Bulls) 1 lap

10. Gabriel BORTOLETO (Audi) 1 lap

11. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) 1 lap

12. Nico HULKENBERG (Audi) 1 lap

13. Franco COLAPINTO (Alpine) 1 lap

14. Pierre GASLY (Alpine) 1 lap

15. Carlos SAINZ (Williams) 1 lap

16. Rafael CÂMARA (Haas F1 Team) 1 lap

17. Alexander ALBON (Williams) 2 laps

18. Sergio PEREZ (Cadillac) 2 laps

19. Valtteri BOTTAS (Cadillac) 3 laps

20. Fernando ALONSO (Aston Martin) –

21. Lance STROLL (Aston Martin) –

22. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) –