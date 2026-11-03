Judo, Vallim e Babaicenko si aggiudicano gli ultimi titoli alle Olimpiadi Giovanili di Dakar

Va ufficialmente in archivio dopo tre giornate di combattimenti il programma del judo ai Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026, quarta edizione estiva della manifestazione a cinque cerchi riservata agli under 18 che torna nella versione estiva (per la prima volta in Africa) dopo un’assenza di otto anni dovuta alla pandemia e a rinvii vari.

Quest’oggi si sono disputate sui tatami senegalesi del Padiglione E del Dakar Expo Center le ultime due categorie di peso, la -78 kg femminile e la -100 kg maschile, in cui non erano presenti azzurri. L’Italia si presentava agli YOG 2026 con un solo elemento per il judo, Sara Coni, che aveva ottenuto la medaglia di bronzo due giorni fa nella -44 kg.

Brasile in trionfo nella -78 kg femminile con Clarisse Vallim, che si è imposta per ippon nell’ultimo atto sulla russa Anastasiia Dobrovolskaia, mentre si sono attestate al terzo posto la cinese Yue Cheng e l’austriaca Selina Woegerer. Oro alla Lituania nella -100 kg maschile, con Tajus Babaicenko che ha vinto per yuko in finale sull’uzbeko Jurabek Eshpulatov. Bronzo al giapponese Naito Arai e al burundese Don De Dieu Igiraneza.