L’Italia non si sblocca e rimane a bocca asciutta anche al termine del day-2 dei Campionati Mondiali Junior di judo 2026, appuntamento clou della stagione internazionale giovanile in corso di svolgimento a Tashkent (in Uzbekistan) e valevole per il ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. Quest’oggi sono stati assegnati altri quattro titoli nella rassegna iridata riservata ai migliori under 21 al mondo.

Gli junior azzurri sono usciti di scena purtroppo come ieri prima dei quarti di finale, vedendo sfumare anche l’accesso ai ripescaggi e venendo estromessi dalla corsa al podio. Due vittorie convincenti e poi stop agli ottavi contro il padrone di casa uzbeko Muhriddin Marufov per il bronzo europeo U21 in carica della -73 kg Lucio Tavoletta, mentre nella stessa categoria Gabriele Piccolo ha vinto all’esordio per poi cedere al francese Desir Zoba Casi.

Si è interrotto agli ottavi il cammino di Marika Cavaglià nei -63 kg, dopo aver battuto al primo turno la sudcoreana Dain Hong, mentre Giorgia Frosoni ha perso il primo match del suo torneo. Out al debutto nei -70 kg anche Giorgia Grassi e Sara Virgilio. Ko al primo turno infine per Edoardo Michele Russo nei -81 kg contro l’azerbaigiano Mehdi Abbasov.

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata dei Mondiali Junior 2026 di judo.

-63 kg F

1 Agati-Alouache (Fra)

2 Mashbat (Uae)

3 Alieva (Rus) e Mazouzi (Slo)

-70 kg F

1 Andric (Srb)

2 Sutovic (Mne)

3 Komine (Jpn) e Thibault (Can)

-73 kg M

1 Koloverdov (Rus)

2 Hezil (Alg)

3 Elkassar (Egy) e Yokoo (Jpn)

-81 kg M

1 Bunakov (Rus)

2 Ravshanov (Uzb)

3 Sadiku (Mne) e Alhoue (Blr)