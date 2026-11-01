Judo, Sara Coni sale sul podio e ottiene la prima medaglia azzurra alle Olimpiadi Giovanili 2026

Arriva dal judo per merito di Sara Coni la prima medaglia della delegazione italiana ai Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026, quarta edizione estiva della manifestazione a cinque cerchi riservata agli under 18 che torna nella versione estiva (per la prima volta in Africa) dopo un’assenza di otto anni dovuta alla pandemia e a rinvii vari.

La diciassettenne azzurra (che rappresentava la Gran Bretagna fino alla passata stagione) ha conquistato il bronzo nella categoria -44 kg battendo al debutto la mauritana Coumba Houssein Diop per ippon in 53 secondi e ritrovandosi in semifinale grazie ad un bye ai quarti di finale, prima di venire sconfitta per ippon dalla turca Sema Yuksel.

Coni si è poi rifatta nella finale di consolazione, imponendosi per ippon sulla greca Io Eirini Papatheodorou e salendo così sul terzo gradino del podio alle Olimpiadi Giovanili in Senegal nella categoria dominata dalla turca Yuksel. Assegnati quest’oggi altri due titoli, entrambi in campo maschile, con l’azerbaigiano Ibrahim Talibov in trionfo nella -55 kg e l’ucraino Khazar Heydarov nella -66 kg.