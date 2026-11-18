Judo
Judo, l’Italia guarda al futuro: esame importante a Tashkent per gli junior azzurri
Tutto è pronto a Tashkent per i Campionati Mondiali Juniores di judo 2026, uno degli ultimi grandi eventi internazionali della stagione in programma da giovedì 19 a domenica 22 novembre. La rassegna iridata under 21 metterà in palio nel complesso quindici titoli, con le prime tre giornate riservate alle gare individuali ed in chiusura la prova a squadre.
Il Mondiale Junior rappresenta inoltre l’unico torneo giovanile judoistico che assegna punti (700 ai vincitori, come in occasione dei Grand Prix) validi per l’IJF World Ranking List Senior e di conseguenza anche per la graduatoria di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. L’Italia usufruirà del contingente massimo a disposizione, schierando diciotto atleti (nove per genere) sul tatami della capitale uzbeka nel tentativo di conquistare almeno una medaglia.
Dopo aver raccolto tre podi complessivi (due a Tashkent 2024 ed uno a Lima 2025) nelle ultime due edizioni, la delegazione azzurra cercherà di alzare l’asticella proponendo magari almeno un paio di talenti in rampa di lancio che possano effettuare il passaggio al circuito maggiore a partire dal 2027 con la prospettiva di inseguire il sogno a cinque cerchi.
In campo femminile gareggeranno Alice Bersellini (-52 kg), la fresca vice-campionessa europea juniores Alice Martellacci (-57 kg), Giulia Sorelli (-57 kg), Giorgia Frosoni (-63 kg), Marika Cavaglia (-63 kg), Sara Virgilio (-70 kg), Giorgia Grassi (-70 kg), Aurora Mengia (-78 kg) e Cinzia Caponetto (-78 kg).
Nelle categorie maschili saranno impegnati Raffaele Sodano (-60 kg), Francesco Crociani (-60 kg), Alessandro Bicorgni (-66 kg), il bronzo europeo U21 Lucio Tavoletta (-73 kg), Gabriele Piccolo (-73 kg), Edoardo Michele Russo (-81 kg), Cristiano Mincinesi (-90 kg), Alex Carta (-90 kg) e Francesco Mazzon (-100 kg).