Va in archivio senza medaglie ma comunque con alcuni spunti incoraggianti in chiave azzurra la giornata d’apertura Campionati Mondiali Juniores di judo 2026, appuntamento clou della stagione internazionale giovanile in corso di svolgimento a Tashkent (in Uzbekistan) e valevole per il ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.

L’Italia è rimasta a bocca asciutta al termine del day-1 della rassegna iridata under 21, non portando nessun atleta al Final Block o ai ripescaggi, anche se le prestazioni di alcuni elementi vanno considerate positive in prospettiva. Peccato per la vice-campionessa europea junior dei -57 kg Alice Martellacci, capace di superare al debutto la giapponese Kanna Maeda per poi fermarsi agli ottavi a cospetto dell’azerbaigiana Khadizha Gadashova.

Nella stessa categoria è uscita di scena agli ottavi anche Giulia Sorelli, battuta dalla slovena Nika Tomc dopo aver regolato al secondo turno la forte polacca Emilia Bielawska. Due successi e poi stop agli ottavi anche nei -52 kg per Alice Bersellini, mentre in campo maschile sono stati eliminati prima dei quarti Alessandro Bicorgni nei -66 kg e Francesco Crociano (spintosi fino agli ottavi) e Raffaele Sodano nei -60 kg.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata dei Mondiali Junior 2026 di judo.

-48 kg F

1 Zakharova (Rus)

2 Takehara (Jpn)

3 Dapa (Bel) e Hatayama (Jpn)

-52 kg F

1 Oi (Jpn)

2 Kozlova (Rus)

3 Twarowska (Pol) e Rodrigues (Bra)

-57 kg F

1 Terbish (Mgl)

2 Zholdosheva (Kgz)

3 Tomc (Slo) e Carillon (Fra)

-60 kg M

1 Masharipov (Uzb)

2 Yang (Usa)

3 Hashima (Jpn) e Omanadze (Geo)

-66 kg M

1 Parchiev (Rus)

2 Simkhaev (Isr)

3 Gigauri (Geo) e Musayev (Aze)