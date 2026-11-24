La stagione internazionale del grande judo non si è ancora esaurita, infatti il mese di dicembre proporrà due tra gli appuntamenti più prestigiosi dell’anno. Il prossimo evento in calendario si terrà tra sabato 5 a domenica 6 dicembre sul tatami del Tokyo Metropolitan Gymnasium, che ospiterà l’ultimo Grand Slam del 2026 ed il penultimo torneo stagionale dell’IJF World Tour.

In Giappone verranno messi in palio punti importanti per il ranking olimpico verso Los Angeles 2028, inoltre al termine della manifestazione scadrà il periodo di qualificazione per il Master di Dushanbe (18-20 dicembre), torneo a inviti riservato esclusivamente ai migliori 36 judoka della World Ranking List in ciascuna categoria di peso senza limitazioni legate alla nazionalità.

L’Italia si presenterà a Tokyo con una delegazione di undici atleti in cui mancano all’appello tutte le stelle del movimento azzurro, mentre ci sarà spazio per giovani emergenti, seconde o terze linee e judoka in fase di rilancio. Nell’elenco degli iscritti troviamo Francesca Milani (-48 kg), Giulia Ghiglione (-48 kg), Michela Terranova (-57 kg), Savita Russo (-63 kg), Thauany David Capanni Dias (-63 kg), Martina Esposito (-78 kg) al femminile e Biagio D’Angelo (-60 kg), Manuel Parlati (-81 kg), Bright Maddaloni Nosa (-81 kg), Cristiano Mincinesi (-90 kg), Daniele Accogli (-100 kg) in campo maschile.