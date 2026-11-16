Judo, i convocati dell’Italia per i Mondiali Junior: Tavoletta e Martellacci le punte azzurre a Tashkent

Da giovedì 19 a domenica 22 novembre si terranno a Tashkent i Campionati Mondiali Junior di judo 2026, appuntamento principale della stagione internazionale giovanile valevole anche per il ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Los Angeles 2028 (in palio un massimo di 350 punti, come in occasione dei tornei Grand Prix).

L’Italia proverà a togliersi delle soddisfazioni dopo aver raccolto due medaglie a Dushanbe nel 2024 ed una sola a Lima nel 2025 (due di questi tre podi portano la firma di Savita Russo), anche se il gruppo attuale degli junior azzurri non ha brillato quest’anno non andando oltre i due podi agli Europei U21 andati in scena ad inizio settembre in quel di Podgorica.

“La Nazionale italiana juniores di judo è pronta per l’appuntamento a Tashkent, dove si svolgeranno i Campionati del Mondo 2026. Questo è un gruppo che abbiamo visto crescere risultato dopo risultato e che affronterà la competizione consapevole del proprio valore. Forse mai come quest’anno la gara si preannuncia equilibrata, con atleti di tutte le nazioni che ambiscono a una medaglia. Per tutti i nostri ragazzi l’obiettivo primario resta quello di salire sul podio e conquistare un risultato di prestigio per i colori italiani“, ha dichiarato la commissione juniores del judo italiano.

Nel settore maschile sono stati convocati in Uzbekistan i seguenti atleti: Raffaele Sodano (-60 kg), Francesco Crociani (-60 kg), Alessandro Bicorgni (-66 kg), il bronzo europeo U21 Lucio Tavoletta (-73 kg), Gabriele Piccolo (-73 kg), Edoardo Michele Russo (-81 kg), Cristiano Mincinesi (-90 kg), Alex Carta (-90 kg) e Francesco Mazzon (-100 kg). In campo femminile gareggeranno per i colori azzurri Alice Bersellini (-52 kg), la fresca vice-campionessa europea Under 21 Alice Martellacci (-57 kg), Giulia Sorelli (-57 kg), Giorgia Frosoni (-63 kg), Marika Cavaglia (-63 kg), Sara Virgilio (-70 kg), Giorgia Grassi (-70 kg), Aurora Mengia (-78 kg) e Cinzia Caponetto (-78 kg).