Judo, Bright Maddaloni Nosa ai piedi del podio nei -81 kg nel Grand Prix di Zagabria

Seconda giornata di gare all’Arena Zagreb, teatro del Grand Prix di judo di Zagabria (Croazia). Nel day 2 sono andati in scena gli incontri delle seguenti categorie di peso: -73 kg e -81 kg maschili; -63 kg e -70 kg femminili.

Il miglior risultato in casa Italia è arrivato da Bright Maddaloni Nosa, impegnato nei -81 kg maschili. L’azzurro ha disputato un torneo convincente, superando l’israeliano Itay Bibitko con un ippon dopo appena 10 secondi (Seoi-nage) e il brasiliano David Lima nel Golden Score, grazie a uno yuko ottenuto a 4’58” (Seoi-otoshi). Agli ottavi è arrivata un’altra vittoria, contro il britannico Rory Tyrrel, seguita dal prestigioso successo nei quarti di finale sullo sloveno Igor Tsurkan.

Nel confronto con quest’ultimo, il judoka italiano è stato chiamato a rimontare uno yuko di svantaggio, riuscendo a ribaltare il risultato con un ippon dopo 2’57”. Il percorso si è interrotto in semifinale contro il canadese François Gauthier Drapeau, vittorioso con un waza-ari dopo 1’55”. Maddaloni Nosa è stato così costretto a passare dai ripescaggi, dove si è giocato la possibilità di conquistare il bronzo contro l’altro canadese Oliver Gagnon, senza però riuscire a imporsi. Pertanto, un quinto posto per lui. Una categoria in cui il successo finale è andato a Drapeau.

Nel settore femminile, invece, il cammino di Flavia Favorini e Savita Russo nei -63 kg si è rivelato piuttosto breve. Favorini è stata sconfitta dall’ungherese Brigitta Varga, che ha conquistato la vittoria con uno yuko maturato nel Golden Score grazie a un Sumi-otoshi. Russo ha invece esordito con un successo sulla canadese Laurence Biron, ottenuto nell’extra-time con uno yuko (Ko-uchi-gari). La sua corsa si è tuttavia fermata al turno successivo, contro la croata Nina Simic: per lei uno yuko dopo 2’07” (De-ashi-harai) e un ippon dopo 3’20” (Yoko-shiho-gatame). A imporsi nella categoria è stata la canadese Jessica Klimkait, vincitrice della finale contro la slovena Kaja Kajzer Zabkar.

Nessun risultato di rilievo neppure nei -70 kg femminili, dove le azzurre non sono riuscite ad andare oltre il secondo turno. Sara Corbo, dopo aver superato all’esordio la slovacca Ema Fizelova, si è arresa alla brasiliana Nauana Silva, che ha indirizzato il confronto a proprio favore con uno yuko dopo 3’38” (O-soto-otoshi). Eliminazione al secondo turno anche per Nadia Simeoli, sconfitta dall’olandese Sanne van Dijke, a segno con uno yuko dopo appena 1’10” (Ko-soto-gari).