Finisce senza guizzi l’avventura della spedizione azzurra a Tashkent per i Campionati Mondiali Junior di judo 2026, appuntamento clou della stagione internazionale giovanile valevole anche per il ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. L’Italia è rimasta fuori dal podio anche nella terza giornata, l’ultima riservata alle prove individuali, chiudendo dunque la manifestazione senza medaglie.

L’ultima rassegna iridata under 21 priva di top3 per il judo tricolore risaliva ad Abu Dhabi 2015, mentre nelle successive otto edizioni era sempre arrivato almeno un piazzamento sul podio. Italia che non potrà infatti inseguire una medaglia nel day-4, avendo scelto di rinunciare al Team Event previsto domenica 22 novembre in chiusura di programma.

Nessuno dei judoka nostrani impegnati quest’oggi sul tatami della capitale uzbeka è riuscito a raggiungere i quarti di finale: Aurora Mengia (-78 kg) e Francesco Mazzon (-100 kg) sono usciti di scena agli ottavi, Cristiano Mincinesi (-90 kg) al secondo turno, mentre Alex Carta (-90 kg) e Cinzia Caponetto (-78 kg) hanno perso al primo incontro del loro torneo.

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata dei Mondiali Junior 2026 di judo.

-78 kg F

1 Gulenay (Tur)

2 Konovalova (Rus)

3 Suprunenko (Rus) e Otawa (Jpn)

+78 kg F

1 Cancan (Fra)

2 Hyeonji Lee (Kor)

3 Soliman (Egy) e Safonova (Rus)

-90 kg M

1 Melisov (Kgz)

2 Ari (Tur)

3 Suleimanov (Rus) e Kavtarashvili (Geo)

-100 kg M

1 Yerulanuly (Kaz)

2 Hirano (Jpn)

3 Birzhanov (Kaz) e Namazli (Aze)

+100 kg M

1 Tataroglu (Tur)

2 Ahmadov (Aze)

3 Rafikov (Uzb) e Masak (Est)