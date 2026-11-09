Juan Carlos Ferrero: “Norman? Sicuramente aiuterà Sinner”. E su Shelton: “Ha bisogno di ordine”

Ancora vivo il nome di Juan Carlos Ferrero: l’ex vincitore del Roland Garros, del quale è noto da pochi giorni l’impegno con Ben Shelton, ha parlato con Marca di diverse questioni, tra cui anche la finale di Parigi indoor che proprio l’americano ha giocato e perso contro Carlos Alcaraz, l’uomo che “Mosquito” ha aiutato a diventare grande.

Così Ferrero, sulla stranezza della situazione: “Certo che è stato strano, non posso dire che non lo fosse. Era a prima volta in otto anni che dovevo pensare cose per andare contro Carlos, contro il suo gioco. Questo è stato lo strano, ma bisogna essere professionali e, da ora, devo lavorare al massimo perché Ben migliori in tutte le sue aree. Da qui, succeda quel che succeda, tentare di vincere“.

Cosa è mancato a Shelton a Parigi: “Un po’ di decisione. Ben gioca aggressivo e mette pressione. Una volta che hai opportunità, devi andartele a prendere. Quando le ha avute non ha preso decisioni corrette nell’essere valente come devi. Alla fine ci ha perso il primo set. E quando è andato avanti nel secondo, un po’ lo stesso. […] Agli US Open si è fatto valere di più in quei momenti, anche se a Parigi era una finale e hai più pressione addosso“.

Sulle aree in cui può aiutare l’americano: “Ha bisogno di ordine, sapere cosa fare in u certo momento. Quando hai un giocatore con tante armi, tanta potenza, un tennista forte, che serve così bene, sapere che colpo usare in ogni situazione è qualcosa di fondamentale. Ora perde molti punti che ha in mano. Con suo padre dobbiamo fargli capire meglio il tennis. Quando sei qui tira là, quando sei qua mi serve questo, ora devo fare quest’altro… Questo è ciò che chiamo saper giocare molto bene con il tuo colpo e avere un gioco invisibile adeguato. Sono cose che Ben non ha in automatico“.

Tra gli argomenti anche l’approdo di Magnus Norman con Jannik Sinner: “Non lo sapevo. Sapevo che Jannik avrebbe tentato di avere qualcuno con esperienza e che aveva vinto cose importante. Magnus è un allenatore enorme. Ha grandissima esperienza. Abbiamo sempre avuto buoni rapporti, poi è stato nell’accademia con “cavalli giovani”. So che è un allenatore molto bravo e sicuramente aiuterà Jannik“.

E sul possibile status di Alcaraz che potrebbe diventare il miglior giocatore di sempre: “Sì, l’ho già detto a suo tempo e non cambierò opinione. Ha quelle qualità e tecnicamente è bravissimo, è uno dei migliori della storia. Ho sempre detto che, se mantiene motivazione e disciplina per fare quello che deve in qualunque momento, avrà delle possibilità“.