Italia all’assalto in United Cup: svelata la formazione, con un faro confermato. Tanti big verso gli Australian Open

Dopo aver sorteggiato i gironi e avere delineato il tabellone fino alle finali, è stata svelata anche la prima enty list della United Cup, competizione per Nazionali miste che andrà in scena sul cemento di Sydney e Perth (Australia) dal 1° al 10 gennaio. L’Italia sarà guidata da Flavio Cobolli, numero 6 del mondo che si preparerà agli Australian Open prendendo parte a questa manifestazione, che metterà in palio anche punti utili per il ranking ATP.

Il leader degli azzurri scenderà in campo in questa kermesse proprio come lo scorso anno, ma al suo fianco non ci sarà Jasmine Paolini. La miglior donna ai nastri di partenza sarà Elisabetta Cocciaretto, desiderosa di mettersi in luce con la maglia della Nazionale. A completare la rosa saranno Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Filippo Romano e Angelica Moratelli, salvo cambiamenti che potrebbero essere decisi nelle prossime settimane.

Gli USA si presenteranno con due big del calibro di Ben Shelton e Coco Gauff, la Spagna sarà guidata da Rafael Jodar, la Cechia potrà fare affidamento su Jiri Lehecka e Linda Noskova, Arthur Fils sarà l’uomo leader della Francia. L’Italia incrocerà, nella fase a gironi, il quotato Canada di Felix Auger-Aliassime e Victoria Mboko e la Danimarca di Holger Rune. La Gran Bretagna sferrerà l’attacco con Arthur Fery ed Emma Raducanu, per la Germania spicca Yannick Hanfmann, Tomas Martin Etcheverry sarà il faro dell’Argentina.

ENTRY LIST UNITED CUP 2027

ARGENTINA

ATP: Tomas Martin Etcheverry, Mariano Kestelboim, Guido Andreozzi

WTA: Solana Sierra, Jazmin Ortenzi, Nicole Fossa Huergo

AUSTRALIA

ATP: Rinky Hijikata, Alex Bolt, Marc Polmans

WTA: Talia Gibson, Daria Saville, Ellen Perez

BELGIO

ATP: Alexander Blockx, Gauthier Onclin, Sander Gille

WTA: Elise Mertens, Polina Bakhmutkina, Magali Kempen

CANADA

ATP: Felix Auger-Aliassime, Alexis Galarneau, Cleeve Harper

WTA: Victoria Mboko, Kayla Cross, Gabriela Dabrowski

CECHIA

ATP: Jiri Lehecka, Dalibor Svrcina, Petr Nouza

WTA: Linda Noskova, Laura Samson, Jesika Maleckova

CROAZIA

ATP: Dino Prizmic, Matej Dodig, Mate Pavic

WTA: Donna Vekic, Lucija Ciric Bagaric

DANIMARCA

ATP: Holger Rune, Elmer Moller, Johannes Ingildsen

WTA: Clara Tauson, Emma Kamper

FRANCIA

ATP: Arthur Fils, Geoffrey Blancaneaux, Manuel Guinard

WTA: Diane Parry, Leolia Jeanjean, Fiona Ferro

GERMANIA

ATP: Yannick Hanfmann, Florian Broska, Kevin Krawietz

WTA: Tamara Korpatsch, Mona Barthel, Mina Hodzic

GRAN BRETAGNA

ATP: Arthur Fery, Jan Choinski, Neal Skupski

WTA: Emma Raducanu, Francesca Jones, Olivia Nicholls

GRECIA

ATP: Stefanos Tsitsipas, Ioannis Xilas

WTA: Maria Sakkari, Despina Papamichail, Sapfo Sakellaridi

KAZAKHSTAN

ATP: Aleksandr Shevchenko, Dmitry Popko

WTA: Yulia Putintseva, Zhibek Kulambayeva

ITALIA

ATP: Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Filippo Romano

WTA: Elisabetta Cocciaretto, Nuria Brancaccio, Angelica Moratelli

POLONIA

ATP: Hubert Hurkacz, Maks Kasnikowski, Jan Zielinski

WTA: Maja Chwalinska, Martyna Kubka, Katarzyna Piter

SPAGNA

ATP: Rafael Jodar, Nikolas Sanchez Izquierdo, Benjamin Winter Lopez

WTA: Paula Badosa, Leyre Romero Gormaz, Yvonne Cavalle-Reimers

SVIZZERA

ATP: Jerome Kym, Leandro Riedi, Jakub Paul

WTA: Belinda Bencic, Susan Bandecchi, Naima Karamoko

UNGHERIA

ATP: Fabian Marozsan, Zsombor Piros

WTA: Anna Bondar, Panna Udvardy, Fanny Stollar

USA

ATP: Ben Shelton, Keegan Smith, Christian Harrison

WTA: Coco Gauff, Varvara Lepchenko, Nicole Melichar-Martinez