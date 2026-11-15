Speed Skating
IL MARCHIO DEI CAMPIONI OLIMPICI! L’Italia riparte con una schiacciante vittoria nel team-pursuit a Pechino
L’Italia domina il team pursuit maschile della prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di speed skating: a Pechino, in Cina, sul ghiaccio del National Speed Skating Oval, il terzetto azzurro composto da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Riccardo Lorello infligge distacchi abissali all’intera concorrenza.
Gli azzurri, infatti, chiudono con il crono di 3:40.36, e nessun altro terzetto riesce ad avvicinare il tempo dell’Italia: inattesa piazza d’onore per il Giappone (Sasaki, Sasaki, Arito), che però si ferma a 3:46.15, a 5.79. Sul gradino più basso del podio salgono poi gli Stati Uniti (Dawson, Cepuran, Silk), terzi in 3:47.07, a 6.71.
Si accomoda ai piedi del podio, invece, la Francia (Loubineaud, Thiebault, Trebouta), annichilita dall’Italia nello scontro diretto in batteria, al quarto posto in 3:47.43, a 7.07, che precede la Norvegia (Henriksen, Dyrset, Strand), quinta in 3:47.91, a 7.55.
Sesta la Germania (Gross, Stibenz, Flaig) in 3:48.27, a 7.91, davanti alla Cina (Liu, Sun, Li), al settimo posto in 3:48.42, a 8.06, mentre cadono all’inizio dell’ultimo giro i Paesi Bassi (Krommenhoek, Slotegraaf, Bosker), che poi chiudono per onor di firma in ottava posizione in 4:30.82, a 50.46.