Guercilena: “Risposte positive da squadre e corridori. Vogliamo aumentare la qualità media dei partecipanti”

Il direttore della corsa Luca Guercilena, intervenuto nel corso della trasmissione di Rai Sport Radio Corsa, ha analizzato il percorso dell’edizione 2027 del Giro d’Italia, la numero 110, e, pur senza fare nomi, si è soffermato sulla possibile partecipazione di diverse stelle del panorama internazionale alla prossima Corsa Rosa.

Sull’importanza di costruire un percorso accattivante: “Il primo passo è sempre costruire un percorso che possa attirare atleti con qualità di diverso tipo e diverse caratteristiche. Siamo già in contatto con squadre e atleti per capire qual è il sentimento, la sensazione, verso il Giro d’Italia e abbiamo avuto risposte molto positive sul percorso. Poi so benissimo che le squadre fanno i programmi indicativamente nei ritiri di dicembre, per cui vedremo di conseguenza”.

Sulla scelta di alternare tipologie di tappe diverse: “Il concetto è proprio questo: avere delle tappe impegnative, però non c’è una doppietta o tripletta durissima, ma sempre tappe alternate proprio per consentire agli atleti con caratteristiche diverse di recuperare fisicamente e anche guadagnare tempo nelle tappe che sono più consone alle loro caratteristiche”.

Sulla presenza di due cronometro per un totale di sessanta chilometri come carta per attirare Remco Evenepoel: “Non solo Evenepoel, sicuramente tutti quegli uomini di classifica che hanno capacità a cronometro saranno agevolati da questo chilometraggio abbastanza importante a cronometro, peraltro posto in situazioni abbastanza particolari all’interno delle tre settimane proprio perché possono avere la possibilità di riguadagnare il tempo perso o semplicemente staccare gli altri avversari a cronometro e poi difendersi in salita”.

Sulla tappa con la doppia scalata del Mortirolo e il Gavia: “Sicuramente è una delle tappe che farà la differenza, perché lì bisogna giocare a carte scoperte, non ci sarà la possibilità di bluffare. Però è un Giro studiato per rimanere aperto fino in fondo e conterà moltissimo gestire le energie. Ogni settimana ci sono delle asperità, delle tappe, abbastanza complicate, per cui gestire le proprie forze è fondamentale. È vero che sono delle tappe alterne, ma l’ultima settimana con Mortirolo-Gavia, Madonna di Campiglio e Zoncolan prevede che gli atleti e le squadre gestiscano bene le proprie forze. Per cui tappa decisiva, ma non dimenticherei quello che manca”.

Sul rischio della presenza di neve sul Gavia: “I tifosi chiedono le tappe sopra i 2000 metri, le cime storiche, ed è un nostro desiderio accontentare il piacere dei tifosi. Poi è ovvio che sappiamo che ci sono determinati rischi, e una tappa che prevede solo il doppio Mortirolo come piano B è sicuramente eseguibile, ma la nostra speranza è che il tempo ci assista e che il passaggio sul Gavia sia possibile”.

Sulla possibile presenza di Seixas e Del Toro: “L’obiettivo è aumentare la qualità media dei partecipanti e continuare a insistere in quella direzione. Poi i grandi campioni fanno la differenza e lo sappiamo tutti, però quello che è importante è che la centralità sia il percorso, che sia un percorso che piace. Ci sono ancora tanti corridori che devono ancora provarsi in una grande vittoria sulle tre settimane. Per cui credo che soprattutto gli atleti che hanno un’età ancora abbastanza giovane, sebbene questo ciclismo sia sempre più giovane, abbiano il terreno per confrontarsi e provare a vincere un Grande Giro, e il Giro d’Italia si sposa benissimo a questo tipo di atleti”.

Sulla polemica per l’assenza di tappe nel Sud e nel Nord Ovest: “Chiaramente il Giro va anche dove la collaborazione con le istituzioni è forte, e siamo aperti sempre a qualsiasi tipo di collaborazione. La prendo come una cosa positiva, vuol dire che c’è tanta fame di Giro d’Italia, tanto desiderio di avere le tappe del Giro che passano sotto casa, per cui spero in futuro di riuscire ad accontentare tutti i tifosi”.