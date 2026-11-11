Ginnastica artistica, Italia quarta con la coppia mista alle Olimpiadi Giovanili. Sarà la nuova gara a Los Angeles 2028

Si sono chiuse le Olimpiadi Giovanili per quanto riguarda la ginnastica artistica, il sipario è calato a Dakar (capitale del Senegal) con la gara a coppie miste. In terra africana è andato in scena un vero e proprio esperimento di quello che accadrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove questo format farà il proprio debutto a cinque cerchi. La prova, vista fino a oggi in campo internazionale soltanto agli Europei 2025, continua a destare delle perplessità e andranno posti dei correttivi in visto del grande appuntamento con i Giochi.

L’Italia ha concluso al quarto posto e ha chiuso la competizione multisportiva riservata agli juniores senza medaglia. Clarissa Rinaldi e Giacomo Capuzzo sono stati bravi a raggiungere la finale riservata ai migliori quattro binomi, distinguendosi nei primi due turni a eliminazione progressiva: la 14enne romana si è esibita al corpo libero (12.333) e alle parallele asimmetriche (13.500), il 17enne veneto si è cimentato con le parallele pari (13.000) e con la sbarra (12.733).

Nell’atto conclusivo, però, i nostri portacolori hanno commesso delle sbavature (11.800 alla trave e 11.400 al quadrato) e si sono dovuti accontentare del piazzamento ai piedi del podio con il riscontro complessivo di 23.200. A vincere la gara sono stati i cinesi Ziyan Chen e Lanbin Yang (27.832), davanti ai giapponesi Ikki Nishihara e Yume Minamino (25.966), bronzo al collo degli inattesi israeliani Tomer Tirosh e Ophir Shmuely (24.366).