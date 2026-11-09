Ginnastica artistica, Italia ai piedi del podio con la squadra femminile. La Cina vince le Olimpiadi Giovanili

L’Italia ha chiuso al quarto posto la gara a squadre di ginnastica artistica femminile che ha animato la giornata odierna alle Olimpiadi Giovanili, la competizione multisportiva riservata agli juniores in corso di svolgimento a Dakar (capitale del Senegal). Le azzurre hanno concluso la prova ai piedi del podio con il punteggio complessivo di 100.296 (venendo considerati due riscontri per attrezzo), rimanendo lontane cinque punti dalla zona medaglie.

Clarissa Rinaldi si è esibita sul giro completo in vista della finale all-around di domani, dove potrebbe puntare al podio: 13.233 al volteggio, 13.300 alle parallele asimmetriche, 12.866 alla trave, 12.333 al corpo libero per la 14enne romana, che si era ben distinta agli Europei di categoria a metà agosto. Dalila D’Aniello (12.666 alla tavola e 12.366 sugli staggi) e Sofia Frenna (11.666 sui 10 centimetri e 11.866 al quadrato) si sono spartite gli altri attrezzi.

La Cina di Ziyan Chen, Guying Xie e Qi Zhong ha vinto la gara con il totale di 107.798, battendo di un paio di decimi il Giappone della quotatissima Yume Minamino (Campionessa del Mondo juniores nel concorso generale), Kanon Nakashima e Nanami Togo (107.564). Medaglia di bronzo al collo delle francesi Caly Chayani, Lilou Marliac e Louane Plisson (105.231).