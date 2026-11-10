Ginnastica artistica, Clarissa Rinaldi accarezza il bronzo all-around alle Olimpiadi Giovanili: conferma per l’Italia del futuro

Clarissa Rinaldi aveva brillato tre mesi fa agli Europei juniores di ginnastica artistica, disputata a Zagabria (Croazia) in contemporanea con la rassegna continentale seniores. La 14enne romana aveva contribuito alla conquista della medaglia d’argento nella gara a squadre e poi si era ben distinta a livello individuale, salendo sul terzo gradino del podio nell’all-around e poi mettendosi al collo il bronzo alle parallele asimmetriche e al corpo libero.

La nostra portacolori ha ribadito un’eccellenza caratura tecnica e un potenziale di rilievo confezionando una splendida prestazione nel concorso generale individuale che ha animato le Olimpiadi Giovanili, la competizione multisportiva riservata agli juniores in corso di svolgimento a Dakar (capitale nel Senegal). L’allieva di Maria Teresa Gargano ha chiuso al quarto posto con il punteggio di 53.066, fermandosi ad appena 133 millesimi dalla medaglia di bronzo, finita al collo della cinese Qi Zhong (53.199).

Clarissa Rinaldi è stata molto solida e concreta sui quattro attrezzi, distinguendosi in particolar modo alle parallele asimmetriche (13.500) e alla trave (13.700), portando a casa un 13.133 al volteggio e tenendo botta al corpo libero (12.733). L’azzurra, tesserata per la Vertigo di Roma, dovrà proseguire su questa strada, perché potrebbe rappresentare un ottimo innesto per l’Italia del futuro, già lungo il cammino che condurrà verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

La russa Polina Dmitrieva ha trionfato con un roboante 54.665, infliggendo un punto esatto di distacco alla francese Louane Plisson (53.665). Dopo l’argento continentale alle spalle della connazionale Aleksandra Andrianova, è arrivata la conferma ai piani alti della Polvere di Magnesio grazie a due superbi esercizi confezionati sugli staggi (14.500) e sui 10 cm (14.133). Quinto posto per la giapponese Yume Minamino (52.599 per la Campionessa del Mondo all-around). Sofia Frenna ha commesso qualche errore e ha chiuso al sedicesimo posto con il totale di 46.398 (11.300, 11.366, 12.066, 11.666).