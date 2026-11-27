Torna ad essere protagonista ad inizio del weekend George Russell. Il britannico, in ombra nelle ultime settimane, ha scritto il suo nome nelle parti alte della classifica della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2026, riacquistando il giusto feeling con la sua Mercedes, oggi nettamente la scuderia più veloce. Sul circuito di Lusail, solo Andrea Kimi Antonelli è riuscito a superare l’inglese, fermando il crono sull’1’23″077.

Non lontano dalla migliore prestazione Russell, che ha chiuso la sessione a 127 millesimi dall’italiano. Un venerdì positivo per il classe 1998 che ha mostrato anche un ottimo passo nella simulazione gara. Questo il suo resoconto della giornata in zona mista: “In generale, è stata una solida giornata di venerdì. Le FP1 sono state un po’ più difficili e non ero completamente a mio agio con la macchina, ma abbiamo fatto alcuni buoni cambiamenti per le FP2 e le cose sono migliorate parecchio fin dalla prima tornata della sessione serale. La macchina mi ha dato fiducia e questo ci ha permesso di avere una sessione produttiva e di segnare alcune tornate competitive”.

Concludendo sul prosieguo del weekend: “È incoraggiante vedere entrambe le macchine vicine alla cima della classifica dei tempi, ma sappiamo che le cose possono cambiare rapidamente da venerdì a sabato. McLaren e Red Bull sembrano competitive e spero che la lotta domani sia serrata. Ci siamo messi in una posizione decente e, se riusciremo a fare un piccolo passo in più durante la notte, spero che potremo lottare davanti in qualifica”.