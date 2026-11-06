George Russell: “Venerdì solido, ci aspetta una lotta ravvicinata”

Si è concluso poche ore fa il venerdì del Gran Premio del Brasile 2026, ventesimo appuntamento del Mondiale F1. Sull’iconico circuito di Interlagos è stato Andrea Kimi Antonelli a fare il vuoto al termine della seconda sessione di prove libere, concluse davanti a tutti con il crono di 1’10″763. Segnali positivi in Mercedes anche da George Russell, autore di una sessione incoraggiante.

Il britannico ha infatti chiuso in quarta piazza, con un ritardo di 273 millesimi dal compagno di squadra. Un Russell apparso dopo tanto tempo competitivo e che domani potrà lottare per una buona posizione in griglia, nonostante dovrà scontare la penalità di cinque posizioni per la sostituzione della Power Unit.

Come riportato da F1grandprix, il grande sconfitto della stagione ha così commentato la sua giornata: “Complessivamente è stato un venerdì solido. Sembriamo nella lotta, anche se tra diverse squadre di vertice tutto è molto ravvicinato. Per quanto mi riguarda il passo gara è sembrato più forte della prestazione sul giro singolo, quindi ci sono sicuramente aree su cui lavorare stanotte per trovare qualcosa in più prima delle qualifiche. La macchina non era perfetta e abbiamo del sottosterzo da correggere: c’è ancora prestazione da trovare se vogliamo lottare davanti domani”.

La possibilità dei cambiamenti di performance nel corso del weekend: “È probabile che le condizioni cambino nel corso del weekend, quindi quello che abbiamo visto oggi non sarà necessariamente rappresentativo di ciò che troveremo domani e domenica. Sembra ci aspetti un’altra lotta molto ravvicinata, dove i piccoli margini faranno la differenza”.

Concludendo sulla penalità: “La penalità di cinque posizioni che abbiamo rende il nostro compito un po’ più difficile. Mette ancora più enfasi sulla necessità di una qualifica forte, per portare la macchina il più in alto possibile in griglia prima dell’applicazione della penalità. Se riusciamo a farlo, sono fiducioso che potremo comunque metterci in una posizione per risalire e lottare vicino alla testa della corsa domenica”.