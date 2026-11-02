Russell riconosce la superiorità di Antonelli: “Campionato meritato, può essere orgoglioso”

George Russell ha archiviato il Gran Premio di Città del Messico di F1 con un deludente sesto posto, al termine di una gara condizionata da un problema tecnico nelle fasi iniziali. Il britannico, partito dalla seconda posizione, non è riuscito a sfruttare la competitività mostrata in qualifica, perdendo terreno allo spegnimento dei semafori a causa di un’anomalia nella gestione dell’energia elettrica della power unit Mercedes.

Un inconveniente che gli ha impedito di disporre della piena potenza sul rettilineo principale, facendogli perdere diverse posizioni e compromettendo le possibilità di lottare per un risultato di prestigio. La sua domenica è stata ulteriormente complicata dal contatto con Isack Hadjar nel corso del primo giro, episodio per il quale ha ricevuto una penalità di dieci secondi, scontata durante la sosta ai box. Da quel momento Russell non è più riuscito a recuperare il terreno necessario, dovendosi accontentare della sesta piazza.

Nelle dichiarazioni diffuse dalla Mercedes al termine del Gran Premio, il britannico ha voluto innanzitutto rendere omaggio al compagno di squadra Kimi Antonelli, congratulandosi per il titolo mondiale conquistato: “Innanzitutto, complimenti a Kimi per un campionato più che meritato. Ha fatto un lavoro fantastico in questa stagione e può essere immensamente orgoglioso di ciò che ha conquistato“.

Russell non ha nascosto, tuttavia, la propria delusione per l’andamento della gara, sottolineando come il problema tecnico abbia vanificato le possibilità di ottenere un piazzamento migliore: “Purtroppo, è stata una gara molto deludente da parte mia. Ho fatto una buona partenza e mi trovavo in una posizione favorevole, ma poi abbiamo avuto un problema che ha fatto sì che non avessi tutta la potenza elettrica disponibile sul rettilineo. Questo ci è costato molte posizioni e, alla fine, ci ha tolto dalla lotta per un buon risultato. È frustrante avere la gara compromessa da qualcosa che era fuori dal mio controllo, ma fa parte del Motorsport“.

Tuttavia, Russell ha spostato l’attenzione sul prossimo appuntamento, ribadendo la volontà di reagire e soprattutto di mettere il proprio contributo al servizio della squadra nella lotta iridata: “Gireremo pagina dopo questo fine settimana e cercheremo di tornare più forti in Brasile. Abbiamo ancora un Campionato Costruttori da conquistare, e il mio focus totale è aiutare la squadra a raggiungere quell’obiettivo“.