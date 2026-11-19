Inizia l’ultima tripletta stagionale e lo fa con il fine settimana del Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di F1 2026. Nel caso di George Russell arriva la grande chance di provare, quantomeno, a concludere in seconda posizione nella classifica generale, dopo una stagione iniziata con il chiaro intento di vincere il titolo e proseguita invece con il morale sempre più sotto i tacchi.

Un obiettivo che, ovviamente, non farà cambiare l’umore al pilota inglese, come lui stesso conferma nel corso dell’incontro con i media che si è tenuto nel cuore della notte italiana e ha dato il via al weekend sulla Strip: “Penso che a livello di approccio non ci sia niente di diverso rispetto al solito. Ogni fine settimana scendiamo in pista per ottenere il miglior risultato possibile ma, ovviamente, penso che useremo queste ultime due gare solo per provare un paio di novità, e immagino che quando c’è meno pressione all’interno della squadra tutto possa filare in maniera più tranquilla”.

Il pilota classe 1998 prosegue nel suo racconto: “Sono entusiasta per queste ultime tre gare. Las Vegas è una pista che mi piace, in cui ho fatto bene in passato. A cosa penso? Penso a dove ho sofferto in questa stagione, non necessariamente che queste ultime tre gare mostreranno quegli aspetti, ma spero di sbagliare, perché conto di avere un buon fine settimana. Di solito, però, in piste di questo tipo, quando fa più fresco, sono quelle in cui tendo a fare meglio degli altri. Voglio chiudere bene l’anno con weekend solidi, voglio trovare la continuità che non ho mai avuto nel 2026″.

La Mercedes, inoltre, porterà il nuovo motore, che però non sarà in dotazione a Russell: “Penso che il vantaggio prestazionale che porta non sia enorme, è solo un passo nella direzione che come squadra vogliamo prendere. Siamo ovviamente fortunati con Mercedes perché ci sono otto piloti che usano la Power Unit, credo che 5-6 di loro stiano montando il turbo, io non lo monto solo perché significherebbe una penalità in fondo alla griglia, e Vegas è una pista dove ho corso bene in passato. Me l’avevano proposto, mi hanno coinvolto nella decisione, ma ho preferito fare in questo modo”.