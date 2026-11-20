Si accendono le luci su Las Vegas e, nella FP2 del GP di Las Vegas, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, il miglior tempo è di George Russell. Il pilota britannico della Mercedes ha fermato il cronometro sull’1’47″272, trovando la prestazione migliore solo nel finale di sessione.

Libere da prendere con le molle: si sono disputate su una pista bagnata che si è asciugata molto lentamente, impedendo ai team di montare le gomme slick. Il lavoro svolto è dunque poco indicativo in vista del resto del weekend, visto che le previsioni meteo promettono ai piloti condizioni di asciutto.

Alle spalle di Russell c’è l’Alpine del francese Pierre Gasly, staccato di 71 millesimi, seguito dalla prima Ferrari, quella di Charles Leclerc. Il monegasco (a 0″333) è rimasto a lungo in pista e ha occupato la vetta della classifica, soprattutto quando ha girato con gomme intermedie. La Rossa è sembrata quindi sfruttare meglio gli pneumatici con le basse temperature.

Più indietro Lewis Hamilton, sesto a 1″211, penalizzato dal traffico nel time attack e preceduto dalla Red Bull del francese Isack Hadjar (quarto a 1″135) e dalla McLaren dell’australiano Oscar Piastri (a 1″181). Settimo l’altro pilota di Woking, Lando Norris (a 1″565), il più convincente con tanta acqua sull’asfalto.

Qualche difficoltà per Kimi Antonelli, che non ha trovato la giusta confidenza con la sua Mercedes e ha chiuso al nono posto, a 1″771, lamentando evidenti problemi di grip. Vale però quanto già detto: il riscontro di questa FP2 ha un peso relativo.

Discorso analogo per Max Verstappen, che ha scelto di girare solo nel finale a causa delle condizioni meteo. Il quattro volte iridato si è poi lamentato della propria Red Bull, che presentava un’anomalia. Tutto questo si riflette nel 13° tempo, a 2″869 da Russell.

CLASSIFICA FP2 GP LAS VEGAS F1 2026

1 George Russell Mercedes 1:47.272 4

2 Pierre Gasly Alpine +0.071 2

3 Charles Leclerc Ferrari +0.333 3

4 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.135 3

5 Oscar Piastri McLaren +1.181 4

6 Lewis Hamilton Ferrari +1.211 3

7 Lando Norris McLaren +1.565 4

8 Kimi Antonelli Mercedes +1.771 6

9 Franco Colapinto Alpine +1.957 2

10 Fernando Alonso Aston Martin +1.959 4

11 Lance Stroll Aston Martin +2.510 3

12 Alexander Albon Williams +2.557 3

13 Max Verstappen Red Bull Racing +2.869 4

14 Sergio Perez Cadillac +3.159 3

15 Oliver Bearman Haas F1 Team +3.427 3

16 Liam Lawson Racing Bulls +3.737 4

17 Arvid Lindblad Racing Bulls +3.876 4

18 Carlos Sainz Williams +4.299 3

19 Nico Hulkenberg Audi +4.535 3

20 Gabriel Bortoleto Audi +5.053 2

21 Valtteri Bottas Cadillac +5.522 2

22 Rafael Camara Haas F1 Team +6.317 3