George Russell sorride in maniera convinta dopo aver messo a segno la pole position del Gran Premio del Qatar, ventiduesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sotto le luci dei riflettori del tracciato di Lusail le due Mercedes hanno fatto il vuoto e si sono giocare la pole position in un duello rovente. Per una volta lo ha vinto il pilota inglese che ha dimostrato di essere veramente a proprio agio sui curvoni nel deserto qatariota.

La pole position è stata fissata da George Russell che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:21.695 con 128 millesimi di vantaggio su Kimi Antonelli, quindi terzo Lando Norris a 480, mentre è quarto Oscar Piastri a 550. Quinta posizione per Isack Hadjar a 596 millesimi dalla vetta, sesta per Max Verstappen a 637, mentre in settima troviamo Charles Leclerc a 1.260. Ottavo Arvid Lindblad con un distacco di 1.337, quindi nono Lewis Hamilton a 1.413 mentre completa la top10 Liam Lawson a 1.439.

Al temine delle qualifiche odierne il pilota del team Mercedes ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono veramente contento. Guidare su questo circuito è sempre incredibile! Siamo su una pista velocissima con curve pazzesche e, ovviamente, la macchina è stata eccezionale. Non è però una sorpresa dato che, sin dal primo giro della FP1, abbiamo subito capito che la vettura andasse alla grande su questo tracciato. A livello personale volevo fare bene. Per tutto il weekend sono sempre stato dietro a Kimi ma, sin dalla Q1, ho iniziato a sentire un feeling eccezionale con la macchina. Che dire, è bello tornare in prima posizione”.

A Lusail la Mercedes sempre imbattibile, un vantaggio davvero sensibile: “Penso che, dopo che abbiamo portato il pacchetto di aggiornamenti in Malesia, questa è la prima vera pista ideale per noi. La macchina ha saputo crescere passo dopo passo e qui si esalta. Non solo, Lusail è uno dei miei circuiti preferiti e guido sempre con enorme piacere”.