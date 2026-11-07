F1, tutti i penalizzati per le qualifiche del GP del Brasile 2026: anche le due Ferrari interessate

Bisognerà tener conto di ben cinque penalizzazioni quando si seguiranno le qualifiche del GP del Brasile 2026, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Interlagos. Prima e durante la disputa delle prove libere 3, infatti, sono state comunicate diverse sostituzioni di motori, che condizioneranno la griglia di partenza del Gran Premio in programma domenica 8 novembre. Tra l’altro, tra i diretti interessati, ci sono ben quattro piloti con le carte in regola per puntare alla vittoria in terra sudamericana.

La sanzione più grave è in capo a Max Verstappen: sulla sua Red Bull sono state cambiate svariate componenti e, dunque, il quattro volte Campione del Mondo dovrà scattare dal fondo dello schieramento. Il fuoriclasse olandese partirà verosimilmente in 21ma posizione, dunque dalla penultima casella: salvo sorprese, in qualifica Verstappen farà meglio di Sergio Perez (Cadillac), anch’egli zavorrato dalla sostituzione totale del motore, e dunque destinato all’ultima piazza.

Gara in salita anche per la Ferrari: la Scuderia di Maranello ha deciso di sostituire il motore endotermico su entrambe le vetture. Charles Leclerc e Lewis Hamilton dovranno scontare una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza, dunque scatteranno dieci caselle indietro rispetto al risultato che otterranno nelle qualifiche di stasera. Cambio di motore per George Russell, che verrà retrocesso di cinque piazzole al volante della sua Mercedes.

PENALITÀ GP BRASILE F1 2026

Max Verstappen: dal fondo dello schieramento.

Sergio Perez: dal fondo dello schieramento.

Charles Leclerc: retrocessione di 10 posizioni sulla griglia di partenza.

Lewis Hamilton: retrocessione di 10 posizioni sulla griglia di partenza.

George Russell: retrocessione di 5 posizioni sulla griglia di partenza.