La F1 si prepara a vivere il Gran Premio di Las Vegas 2026, terzultimo appuntamento del Mondiale, con le monoposto pronte a sfrecciare tra le luci e i lunghi rettilinei della celebre Strip. Il weekend di gara, in programma dal 19 al 21 novembre, richiederà qualche sacrificio agli appassionati italiani a causa del fuso orario di nove ore tra il Nevada e l’Italia. Per seguire prove libere, qualifiche e gara in diretta sarà quindi necessario puntare la sveglia nelle prime ore del mattino o fare le ore piccole.

Le prime due sessioni di prove libere del GP di Las Vegas scatteranno nella mattinata italiana di venerdì 20 novembre. Il programma del weekend americano prevede invece la gara nella serata di sabato 21 novembre a Las Vegas, con la partenza fissata nelle prime ore di domenica mattina per il pubblico italiano. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di Formula 1, nonostante i titoli iridati siano già stati assegnati.

Il Mondiale Piloti 2026 ha infatti già incoronato Kimi Antonelli campione del mondo, con 390 punti e nove vittorie all’attivo, mentre la Mercedes ha conquistato matematicamente il titolo Costruttori con 652 punti. Il Gran Premio di Las Vegas resta però particolarmente importante per definire gli equilibri nelle posizioni di vertice della classifica e la lotta per il secondo posto.

Alle spalle del ventenne bolognese, Max Verstappen (279 punti) deve difendere la seconda posizione dall’attacco di George Russell (262), Lewis Hamilton (261), Charles Leclerc (249) e Lando Norris (246). Cinque piloti racchiusi in appena 33 punti, pronti a contendersi i piazzamenti d’onore nelle ultime gare della stagione.

Grande attenzione sarà rivolta proprio a Kimi Antonelli, che a Las Vegas dovrà scontare una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza. La Mercedes ha scelto di sfruttare le caratteristiche del circuito cittadino del Nevada, caratterizzato da lunghi rettilinei e numerose opportunità di sorpasso, per introdurre nuovi componenti sulla power unit della monoposto italiana. Tra gli interventi previsti figurano la sostituzione dell’unità endotermica e il debutto del turbocompressore evoluto, sviluppato attraverso il sistema ADUO in ottica 2027.

Nonostante la retrocessione in griglia, il campione del mondo punterà a conquistare la decima vittoria stagionale. Un eventuale successo gli permetterebbe di entrare nel ristretto gruppo dei piloti capaci di raggiungere la doppia cifra di vittorie in un singolo Mondiale di Formula 1.

In casa Ferrari, il principale obiettivo del Gran Premio di Las Vegas 2026 sarà consolidare il secondo posto nel Mondiale Costruttori. La Scuderia di Maranello occupa attualmente la posizione con 510 punti, davanti a Red Bull (415) e McLaren (398). Un vantaggio importante, che la squadra italiana vuole amministrare anche sulle insidiose strade del Nevada.

Il team principal Frédéric Vasseur ha evidenziato alcune delle principali criticità che attendono la Ferrari SF-26 sul circuito americano. Le basse temperature notturne potrebbero infatti complicare il riscaldamento degli pneumatici e rendere più difficile raggiungere rapidamente la corretta finestra di utilizzo. Un altro fattore determinante sarà la gestione dell’energia della batteria sui lunghi rettilinei, dove efficienza e velocità di punta potrebbero fare la differenza.

Da segnalare anche un appuntamento importante per il programma giovani della Ferrari: durante le FP1 di venerdì 20 novembre, Dino Beganovic guiderà la monoposto di Lewis Hamilton nella sessione riservata ai rookie. Il Gran Premio di Las Vegas si preannuncia quindi ricco di spunti tecnici e sportivi, con la battaglia per il secondo posto nel Mondiale, la rimonta di Antonelli e il confronto tra Ferrari, Red Bull e McLaren tra i temi principali del terzultimo round della stagione 2026.

La prima giornata della tappa di Las Vegas, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena venerdì 20 novembre. Un day-1 all’insegna delle prove libere, previste dalle 01:30 alle 02:30 e dalle 05:00 alle 06:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la copertura in chiaro su TV8 del day-1. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle due sessioni di prove.

GP LAS VEGAS F1 2026

Venerdì 20 novembre (orari italiani)

Ore 1:30-2:30, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 5:00-6:00, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213); non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Venerdì 20 novembre

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.