Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP di Las Vegas, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito cittadino del Nevada, i piloti e i team hanno portato avanti il lavoro di messa a punto, in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Prove importanti per consentire alle scuderie di testare il set-up su una pista dalle caratteristiche particolari. La principale sfida tecnica sarà la gestione degli pneumatici in condizioni ambientali decisamente insolite per la categoria, con temperature dell’aria attese tra i 10 e i 15 °C a causa della forte escursione termica tra il giorno e la notte nella città del gioco d’azzardo. Come avviene tradizionalmente sui circuiti cittadini, anche Las Vegas presenterà un livello di aderenza inizialmente limitato.

La pista viene infatti riaperta quotidianamente al traffico cittadino ed è quindi soggetta a un costante reset delle proprie condizioni, dovuto all’accumulo di polvere e sabbia sull’asfalto, che rende particolarmente complessa l’evoluzione del grip durante il fine settimana. Quest’anno sono stati effettuati soltanto interventi minori sul manto stradale, con il ripristino di alcune porzioni di asfalto in ingresso a curva 13 e sul lato destro del tratto che conduce a curva 14.

Le lunghe percorrenze a pieno gas rappresentano un elemento distintivo del Las Vegas Strip Circuit. Le elevate velocità riducono l’energia trasferita agli pneumatici, rendendo più difficile mantenerli nella corretta finestra di utilizzo. Per questa ragione, il riscaldamento delle gomme sarà uno degli aspetti centrali del fine settimana, soprattutto in qualifica.

Il britannico George Russell ha ottenuto il miglior tempo della sessione, a precedere l’Alpine di Pierre Gasly e la Ferrari di Charles Leclerc. Pista bagnata, che si è asciugata molto lentamente. Sesto tempo per l’altra Rossa di Lewis Hamilton, mentre solo ottavo Kimi Antonelli. Max Verstappen gira poco.

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP LAS VEGAS F1 2026

1 George Russell Mercedes 1:47.272 4

2 Pierre Gasly Alpine +0.071 2

3 Charles Leclerc Ferrari +0.333 3

4 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.135 3

5 Oscar Piastri McLaren +1.181 4

6 Lewis Hamilton Ferrari +1.211 3

7 Lando Norris McLaren +1.565 4

8 Kimi Antonelli Mercedes +1.771 6

9 Franco Colapinto Alpine +1.957 2

10 Fernando Alonso Aston Martin +1.959 4

11 Lance Stroll Aston Martin +2.510 3

12 Alexander Albon Williams +2.557 3

13 Max Verstappen Red Bull Racing +2.869 4

14 Sergio Perez Cadillac +3.159 3

15 Oliver Bearman Haas F1 Team +3.427 3

16 Liam Lawson Racing Bulls +3.737 4

17 Arvid Lindblad Racing Bulls +3.876 4

18 Carlos Sainz Williams +4.299 3

19 Nico Hulkenberg Audi +4.535 3

20 Gabriel Bortoleto Audi +5.053 2

21 Valtteri Bottas Cadillac +5.522 2

22 Rafael Camara Haas F1 Team +6.317 3