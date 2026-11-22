PAGELLE GRAN PREMIO DI LAS VEGAS F1 2026

Domenica 22 novembre

FERRARI 0: inutile girarci attorno. Quello che sta succedendo ha più scuse e non è accettabile. La scuderia più illustre del motorsport è ormai ridotta ad una barzelletta. La vettura (l’ennesima) non va, i dirigenti non sembrano esistere, il team principal ha ampiamente perso le redini della squadra e i due piloti non fanno altro che scornarsi tra di loro. A quasi 20 anni dall’ultimo titolo si può affermare senza grossi problemi che Las Vegas ha sancito il punto più basso del millennio del Cavallino Rampante.

MAX VERSTAPPEN (Red Bull) 10: che pilota! Mentre in casa del team di Maranello si pensa a battagliare con il coltello tra i denti per un sesto-settimo posto, l’olandese lo fa ai massimi livelli e come spesso gli capita vince. La 75a vittoria in carriera, forse la più caotica della sua carriera. Tosto, intelligente, sempre a estrarre il massimo dalla sua Red Bull. Che campione.

LANDO NORRIS (McLaren) 8: un secondo posto letteralmente di platino e quasi inaspettato. L’inglese sogna anche la vittoria negli ultimissimi metri, ma oggi contro Verstappen c’era poco da fare. La McLaren non sembra la vettura migliore sulla Strip e, quindi, è bravo a sfruttare a suo vantaggio tutti i momenti.

OSCAR PIASTRI (McLaren) 7.5: mezzo voto in più per la rimonta messa in atto. Partiva molto indietro nello schieramento e, invece, è bravo a inserirsi subito nella lotta per le posizioni che contano. Dopo un 2026 disastroso, forse ha vissuto la sua domenica migliore dell’anno.

ANDREA KIMI ANTONELLI (Mercedes) 6.5: una gara davvero stranissima. Nella prima fase con le gomme medie deve correre in difesa contro avversari che montavano le soft. Dopo la Safety Car tutto si ribalta ed è lui all’attacco, tanto da salire anche al comando per qualche metro. Nel finale studia il sorpasso a Max per diversi giri, salvo poi perdere tutto nell’ultima tornata. Quando doveva forzare la macchina lo ha abbandonato. Superato anche dalle due papaya, chiude fuori dal podio!

PIERRE GASLY (Alpine) 7.5: un quinto posto di platino. Precede il compagno FRANCO COLAPINTO (voto 7) ed è autore di una gara di altissimo profilo, anche in zona podio. Il motore Mercedes dà loro una mano sulla pista di Las Vegas, ma il francese ci mette il resto.

LEWIS HAMILTON (Ferrari) 4.5: forse, nel complesso, il meno peggio tra i due piloti di Maranello. Nella prima parte della gara rimonta bene e viene penalizzato oltre modo per il sorpasso su Lando Norris. Da lì in avanti cerca di risalire e, non appena si ritrova davanti Charles Leclerc inizia la consueta battaglia. Al giro 38 il monegasco lo attacca all’interno, lui chiude la traiettoria non dando spazio. Concorso di colpa? La direzione gara lo assolve. Chiude settimo con una SF-26 disastrosa a livello di velocità.

CHARLES LECLERC (Ferrari) 3.5: la colpa dell’incidente con il compagno di team viene data a lui. A nostro parere non lo è al 100% ma, ad ogni modo, non rispetta la decisione del team di evitare attacchi interni in quel momento. Azzarda, forza, colpisce il compagno. Ancora un contatto. Il monegasco sembra non ragionare appena si trova nei pareggi del vicino di box. Inaccettabile.

GEORGE RUSSELL (Mercedes) 5: spreca l’ennesima occasione. Aveva la macchina per vincere ma manca sia la pole position sia la gara. Ci prova eh, battaglia con Verstappen alla grande, ma nel finale cala, è anche sfortunato e finisce a muro. Chiude nono. Stagione nerissima.