Oggi, domenica 29 novembre, andrà in scena il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Lusail si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 17:00 italiane e per i piloti potrebbe essere già un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

D’intesa con la FIA, Pirelli ha stabilito che nessun treno di gomme potrà percorrere più di 27 giri, e questo basta a indirizzare la corsa prima ancora che si spengano i semafori. Il circuito qatariota concatena curve veloci in sequenza quasi continua, e questo sottopone le gomme a sollecitazioni laterali e a temperature estreme, soprattutto sull’anteriore sinistra, la più martoriata.

Le rilevazioni del fornitore milanese indicano che l’usura localizzata del battistrada può toccare la soglia critica già tra il venticinquesimo e il ventiseiesimo giro. Da qui un limite pensato innanzitutto per tutelare la sicurezza e scongiurare cedimenti strutturali delle carcasse.

Nelle qualifiche disputate sabato sera, la Mercedes ha monopolizzato la prima fila. George Russell ha conquistato la pole position in 1:21.695, precedendo il compagno di squadra Kimi Antonelli di poco più di un decimo. Seconda fila tutta McLaren, terza per le Red Bull, mentre le Ferrari hanno sofferto non poco, chiudendo in settima e nona posizione con Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGo, mentre su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà visibile in differita ed in chiaro. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale.

F1 OGGI IN TV

Domenica 29 novembre (orari italiani)

Ore 17:00, Gara (57 giri) a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207).

PROGRAMMA GP QATAR F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 29 novembre

Ore 21:30, Gara (57 giri) a Lusail (Qatar) – Differita tv in chiaro.