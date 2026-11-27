Oggi, venerdì 27 novembre, prende il via il week end del Gran Premio del Qatar 2026, penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Lusail si apre il fine settimana. A differenza delle passate edizioni con format Sprint, l’appuntamento qatariota di quest’anno segue il format tradizionale, offrendo ai team tutto il tempo necessario per preparare la vettura prima delle qualifiche di sabato.

Dal punto di vista tecnico, le due sessioni avranno un peso molto diverso. Le FP1, disputate al tramonto con luce naturale calante e asfalto ancora molto caldo, risulteranno poco rappresentative sul piano cronometrico: serviranno soprattutto alle squadre per pulire la traiettoria dalla sabbia portata dal vento e raccogliere i primi dati aerodinamici nelle veloci curve in appoggio del tracciato.

Le FP2, invece, si correranno completamente in notturna sotto i riflettori e rappresenteranno il momento chiave della giornata, poiché replicheranno esattamente le temperature ambientali e dell’asfalto che piloti e ingegneri ritroveranno sia in qualifica che in gara, risultando fondamentali per validare il giro secco e il passo gara.

Sul fronte sportivo, il paddock arriva in Qatar con il titolo piloti già matematicamente nelle mani di Kimi Antonelli su Mercedes, lasciando aperte le sfide per i piazzamenti d’onore e per la classifica costruttori. Max Verstappen e la Red Bull puntano a confermarsi dopo la recente vittoria di Las Vegas su una pista dove la McLaren resta però tra le principali favorite grazie alle sue doti nei curvoni ad alta velocità. In casa Ferrari, invece, il venerdì di Lusail sarà subito un banco di prova importante per ritrovare serenità e ritmo dopo il difficile weekend in Nevada segnato dall’episodio tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

La prima giornata della tappa di Lusail, penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena venerdì 20 novembre. Un day-1 all’insegna delle prove libere, previste dalle 14:30 alle 15:30 e dalle 18:00 alle 19:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la copertura in chiaro su TV8 del day-1. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle due sessioni di prove.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 27 novembre (orari italiani)

Ore 14:30-15:30, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 18:00-19:00, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP QATAR F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213); non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Venerdì 27 novembre

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.