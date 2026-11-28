Sabato 28 novembre andrà in scena la seconda giornata dell’ultimo weekend del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Lusail (Qatar), piloti e team saranno chiamati a trovare nel più breve tempo possibile la quadratura del cerchio in un contesto molto particolare, sotto le luci artificiali.

Il paddock arriva in terra qatariana con il titolo piloti già matematicamente nelle mani di Kimi Antonelli su Mercedes, lasciando aperte le sfide per i piazzamenti d’onore e per la classifica costruttori. Max Verstappen e la Red Bull puntano a confermarsi dopo la recente vittoria di Las Vegas su una pista dove la McLaren resta però tra le principali favorite grazie alle sue doti nei curvoni ad alta velocità.

In casa Ferrari, invece, il venerdì di Lusail sarà subito un banco di prova importante per ritrovare serenità e ritmo dopo il difficile weekend in Nevada segnato dall’episodio tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

La seconda giornata del week end del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena sabato 28 novembre. Un day-2 all’insegna delle prove libere 3, previste dalle 15:30 alle 16:30 italiane, e soprattutto dalle qualifiche dalle 19:00 alle 20:00 nostrane.

La copertura televisiva sarà garantita in maniera completa da Sky Sport F1 (207), mentre su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) si potranno seguire solo le qualifiche; in streaming su SkyGo e su NOW. E’ prevista la trasmissione in chiaro su TV8 solo delle qualifiche e in differita. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero programma.

F1 OGGI IN TV

Sabato 28 novembre (orari italiani)

Ore 15:30-16:30, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

Ore 19:00-20:00, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP QATAR F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) programmazione completa, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) solo per le qualifiche; TV8 trasmetterà esclusivamente la differita delle qualifiche. La copertura televisiva delle prove libere sarà offerta solo da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà esclusivamente la differita delle qualifiche. La copertura televisiva delle prove libere sarà offerta solo da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Sabato 28 novembre

Ore 21:25-22:50, Qualifiche – Differita tv in chiaro.