F1 oggi in tv, GP Messico 2026: orario gara, streaming, programma Sky e TV8

Domenica 1° novembre andrà in scena il GP di Città del Messico, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’Autódromo Hermanos Rodríguez si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 21:00 italiane e per i piloti potrebbe essere già un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Una corsa attesa per il Motorsport italiano. Kimi Antonelli si è presentato a questo weekend con concrete opportunità di conquistare il primo titolo mondiale della sua carriera. Il 20enne bolognese potrebbe entrare nella storia, riportando l’iride nel Bel Paese a 73 anni di distanza dall’ultima volta, ovvero Alberto Ascari nel 1953.

Kimi ha approcciato al fine-settimana con la dovuta calma, sapendo cosa dovrà fare per centrare l’obiettivo. Nello stesso tempo, vorrà godersi la domenica del GP nel migliore dei modi. Il risultato sarà soltanto una conseguenza. Da capire cosa potrà fare la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton vorranno essere protagonisti.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio del Messico sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGo, mentre su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà visibile in differita ed in chiaro. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale.

F1 OGGI IN TV

Domenica 1° novembre (orari italiani)

Ore 21:00, GP (71 giri) a Città del Messico – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP MESSICO F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 1° novembre

Ore 22:00, GP (71 giri) a Città del Messico – Differita tv in chiaro.