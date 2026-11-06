F1 oggi in tv, GP Brasile 2026: orari prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 6 novembre, prende il via la ventesima tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Interlagos, in Brasile, si prevede un fine-settimana piuttosto intenso dove le scuderie dovranno fare i conti con un circuito dalle caratteristiche molto particolari.

Il tracciato brasiliano presenta alcune novità rispetto alla scorsa stagione. Nel corso dell’anno sono stati infatti effettuati degli interventi di riasfaltatura nel tratto compreso tra le curve 3 e 5 e tra le curve 8 e 9. Queste nuove porzioni di pista potrebbero modificare il livello di aderenza e l’evoluzione della pista nel corso del fine settimana, influenzando in particolare il comportamento dei pneumatici sulle lunghe distanze. Le tre sessioni di prove libere consentiranno di valutare l’evoluzione e come la nuova superficie influenzerà degrado e usura.

Una pista legata indissolubilmente al mito di Ayrton Senna. L’asso brasiliano a cavallo degli anni ’80-’90 è stato l’idolo per i tifosi sudamericani assiepati lungo il circuito. Il n.12 è tornato d’attualità grazie al neo campione del mondo, Kimi Antonelli, che con la Mercedes ha regalato all’Italia e a se stesso una soddisfazione inimmaginabile, riportando l’iride tra i piloti 73 anni dopo Alberto Ascari.

Antonelli, in questo contesto, potrà competere sgravato dall’obiettivo mondiale e pensando esclusivamente a dare il proprio 100%. Si prevede, per questo, un weekend estremamente combattuto, con la Ferrari che vorrà rispondere presente e non ripetere gli stessi errori di Città del Messico.

La prima giornata della tappa di Interlagos, ventesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena venerdì 6 novembre. Un day-1 all’insegna delle prove libere, previste dalle 16:30 alle 17:30 e dalle 20:00 alle 21:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport F1 (207) per la programmazione completa, mentre Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) solo per la FP1; in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la copertura in chiaro su TV8 del day-1. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle due sessioni di prove.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 6 novembre (orari italiani)

Ore 16:30-17:30, Prove libere 1 a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) –

Ore 20:00-21:00, Prove libere 2 a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

PROGRAMMA GP BRASILE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) copertura completa, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) solo per la FP1; non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Venerdì 6 novembre

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.