F1 oggi in tv, GP Brasile 2026: orari FP3 e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8

Sabato 7 novembre andrà in scena la seconda giornata del ventesimo week end del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Interlagos (Brasile), piloti e team saranno chiamati a trovare nel più breve tempo possibile la quadratura del cerchio in un contesto molto particolare.

Si compete su una delle piste dai connotati storici più importanti. Questa pista, inevitabilmente, riporta alla mente le gesta gloriose di uno dei miti del Circus, Ayrton Senna. Il tre volte iridato ha saputo emozionare come nessuno il popolo brasiliano, diventando anche fonte di ispirazione per le generazioni successive.

Non è un caso che tanti piloti lo ricordando come un punto di riferimento. A questo proposito, Kimi Antonelli, neo campione del mondo, ha deciso di dedicare ad Ayrton i colori del proprio casco, ispirato agli aspetti cromatici di quello che indossava Senna nella sua epoca. Un modo per rendere omaggio a un grande campione.

Antonelli che, messo in cassaforte il titolo, vorrà competere al meglio delle proprie possibilità con la Mercedes per chiudere in bellezza quest’annata. In questo contesto, bisognerà prestare grande attenzione all’olandese Max Verstappen (Red Bull), in grandissima ascesa negli ultimi GP, e desideroso di sfidare Kimi nel 2027.

E la Ferrari? La Rossa ha da gestire la faida tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, per quanto è accaduto a Città del Messico. Il britannico non ha mandato giù il comportamento del proprio compagno di squadra. Gestire la tensione e sfruttare il potenziale della monoposto saranno tra i temi del weekend a Maranello.

La seconda giornata del week end del GP di San Paolo (Brasile), ventesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena sabato 7 novembre. Un day-2 all’insegna delle prove libere 3, previste dalle 15:30 alle 16:30 italiane, e soprattutto dalle qualifiche dalle 19:00 alle 20:00 nostrane.

La copertura televisiva sarà garantita in maniera completa da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207), mentre su Sky Sport 4K (213) si potranno seguire solo le qualifiche; in streaming su SkyGo e su NOW. E’ prevista la trasmissione in chiaro su TV8 solo delle qualifiche e in differita. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero programma.

F1 OGGI IN TV

Sabato 7 novembre (orari italiani)

Ore 15:30-16:30, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207).

Ore 19:00-20:00, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP BRASILE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207) programmazione completa, Sky Sport 4K (213) solo per le qualifiche; TV8 trasmetterà esclusivamente la differita delle qualifiche. La copertura televisiva delle prove libere sarà offerta solo da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà esclusivamente la differita delle qualifiche. La copertura televisiva delle prove libere sarà offerta solo da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Sabato 7 novembre

Ore 21:25-22:55, Qualifiche – Differita tv in chiaro.