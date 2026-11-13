F1, Montoya svela il segreto di Antonelli: ecco perché Russell fatica a tenergli testa

Alla vigilia della stagione, George Russell sembrava destinato a rappresentare il principale punto di riferimento in casa Mercedes. L’esperienza accumulata in F1, unita alle qualità mostrate negli anni precedenti, lasciava pensare che il britannico avrebbe avuto un vantaggio significativo rispetto a Kimi Antonelli.

Il confronto in pista, invece, ha raccontato una storia diversa: il giovane italiano è riuscito ad adattarsi con maggiore efficacia alle caratteristiche delle monoposto, mostrando una particolare capacità di gestire anche le situazioni in cui il bilanciamento e la stabilità della vettura non sono ideali.

Una differenza che, secondo Juan Pablo Montoya, non va necessariamente ricercata nella velocità assoluta dei due piloti, quanto piuttosto nel modo in cui interpretano il comportamento della macchina. L’ex pilota colombiano ha individuato proprio nella sensibilità di guida di Antonelli e nella sua capacità di correggere continuamente le reazioni della vettura uno degli elementi determinanti del confronto con Russell.

“Credo che in termini di velocità pura Russell valga Antonelli, ma se osservano le mani di Kimi mentre guida si nota che ha un controllo maggiore sulla vettura. Antonelli non è statico, non gira il volante e poi lo tiene fermo, Kimi è sempre presente e apporta continuamente micro-correzioni alla vettura. A Russell invece sono certo che piacciono vetture più stabili. Se la vettura è ben piantata, George la guiderà più veloce di chiunque altro“, ha spiegato Montoya a Thunderpick.

Una caratteristica che assume ancora più valore con le attuali monoposto, soprattutto quando il lavoro di sviluppo e gli aggiornamenti modificano gli equilibri della vettura, rendendola meno prevedibile. È proprio in queste circostanze che, secondo Montoya, emerge il vantaggio dell’italiano.

“Ma il problema è che con le auto più leggere, e soprattutto con gli aggiornamenti che vengono apportati alle vetture, queste diventano più imprevedibili. Non appena la carichi e l’auto parte, il piede si stacca, allenti la presa sul volante e perdi fiducia nella vettura, mentre Kimi si trova a suo agio con i movimenti dell’auto. Penso che questo faccia una grande differenza“, ha aggiunto l’ex pilota colombiano.