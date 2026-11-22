Max Verstappen ha vinto dalla pole position una delle gare più movimentate e ricche di sorpassi della storia della Formula Uno, trionfando nella notte di Las Vegas e ipotecando il secondo posto nella classifica generale del Mondiale 2026. Quarto successo stagionale (tutti ottenuti negli ultimi 6 GP) per il fenomeno olandese della Red Bull, che arriva così a quota 75 vittorie in carriera collezionando inoltre il nono podio consecutivo.

Il quattro volte campione del mondo ha avuto la meglio al termine di una corsa caratterizzata da un folto gruppo di testa che non si è praticamente mai spezzato, grazie all’effetto scia (e Overtake Mode) generato dai lunghi rettilinei dello Strip Circuit. Ne è venuta fuori una gara yo-yo con una serie infinita di scambi di posizioni anche nell’arco di un singolo giro, quasi come se fossimo sull’ovale di Indianapolis per la mitica 500 Miglia.

Verstappen ha avuto il merito di restare sempre nelle prime due-tre posizioni, non commettendo errori degni di nota e gestendo alla perfezione le varie bagarre potendo contare su un deployment estremamente efficace della sua Red Bull. Dopo aver lottato a lungo con la Mercedes di George Russell (sprofondato nel finale in nona piazza per un lungo), il nativo di Hasselt ha dovuto fare i conti poi nelle battute conclusive con il nuovo campione iridato Kimi Antonelli, rispondendo però sempre colpo su colpo.

Purtroppo la volata tra i due è sfumata all’inizio dell’ultima tornata, quando il ventenne bolognese è stato sverniciato sul dritto dalle McLaren probabilmente a causa di un problema legato all’erogazione dell’energia sulla sua W17. Il podio è stato completato dunque dalle monoposto color papaya di Lando Norris e Oscar Piastri, con l’australiano capace di realizzare una rimonta clamorosa dalla 17ma posizione in griglia fino al terzo posto.

Bilancio trionfale per Alpine, che raccoglie punti pesanti con la quinta piazza di un fantastico Pierre Gasly (in scia alla zona podio) e con la sesta di un solido Franco Colapinto, mentre Ferrari si lecca le ferite dopo un nuovo incidente tra i suoi piloti che ha relegato Lewis Hamilton in settima (dopo una penalità discutibile scontata nel pit-stop ed il testacoda causato dal contatto con il compagno di squadra) e Charles Leclerc addirittura in decima piazza, dovendo scontare dieci secondi di penalità sul traguardo per essere stato ritenuto il principale responsabile del crash incriminato.

CLASSIFICA GP LAS VEGAS F1 2026

1. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) Leader

2. Lando NORRIS (McLaren) +0.639

3. Oscar PIASTRI (McLaren) +1.529

4. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +2.574

5. Pierre GASLY (Alpine) +2.927

6. Franco COLAPINTO (Alpine) +7.955

7. Lewis HAMILTON (Ferrari) +12.795

8. Carlos SAINZ (Williams) +12.938

9. George RUSSELL (Mercedes) +13.192

10. Charles LECLERC (Ferrari) +17.554

11. Nico HULKENBERG (Audi) +22.720

12. Gabriel BORTOLETO (Audi) +28.602

13. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +28.843

14. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +36.488

15. Liam LAWSON (Racing Bulls) +36.588

16. Rafael CÂMARA (Haas F1 Team) +47.814

17. Lance STROLL (Aston Martin) +68.353

18. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +71.673

19. Fernando ALONSO (Aston Martin) +73.769

20. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) –

21. Sergio PEREZ (Cadillac) –

22. Alexander ALBON (Williams) –