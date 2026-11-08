F1, Lando Norris vince il GP del Brasile bagnato. Errori per Antonelli, Ferrari anonima

Lando Norris sfodera una prova di forza impressionante a Interlagos in condizioni meteo variabili e vince per dispersione dalla pole position il Gran Premio del Brasile, ventesima tappa del Mondiale di Formula Uno 2026. Terzo successo stagionale dopo Budapest e Zandvoort per il campione del mondo uscente, che archivia la quattordicesima affermazione della carriera entrando nella top20 all-time dei piloti più vincenti di sempre.

Il britannico della McLaren ha avuto il merito di reagire ad una partenza negativa, in cui era scivolato dal primo al terzo posto (venendo passato sua da Kimi Antonelli che dalla Racing Bulls di Liam Lawson), effettuando le scelte strategiche corrette e facendo la differenza soprattutto nei due stint centrali sull’asciutto con gomme soft per riprendersi la testa della corsa ed involandosi verso il trionfo con un ritmo strepitoso.

Norris è rimasto lucido anche nelle battute conclusive, quando la pioggia ha fatto capolino sul tracciato sudamericano costringendo tutti a montare nuovamente le gomme intermedie, mantenendo un ampio vantaggio nei confronti delle Red Bull di Max Verstappen (autore di una rimonta clamorosa dal 21° posto in griglia dando spettacolo nel primo stint su asfalto umido) e di Isack Hadjar, che hanno completato il podio in seconda e terza piazza.

Gara opaca per Mercedes – con il nuovo campione iridato Kimi Antonelli 5° commettendo qualche errore di troppo nel secondo stint con gomme soft su pista scivolosa e George Russell 4° al termine di una corsa ricca di alti e bassi – ma il team di Brackley può festeggiare la certezza aritmetica della conquista del titolo mondiale costruttori (il nono della sua storia, come la Williams) con tre tappe d’anticipo. Bilancio fallimentare in casa Ferrari, che non va oltre il settimo posto di Charles Leclerc ed il nono di Lewis Hamilton in un Gran Premio condito da errori (strategici e di guida) e caratterizzato da un passo deficitario della SF-26.

CLASSIFICA GP BRASILE F1 2026

1. Lando NORRIS (McLaren) Leader

2. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +14.602

3. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +24.485

4. George RUSSELL (Mercedes) +33.991

5. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +36.017

6. Oscar PIASTRI (McLaren) +56.475

7. Charles LECLERC (Ferrari) +73.586

8. Liam LAWSON (Racing Bulls) +75.402

9. Lewis HAMILTON (Ferrari) 1 lap

10. Nico HULKENBERG (Audi) 1 lap

11. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) 1 lap

12. Fernando ALONSO (Aston Martin) 1 lap

13. Franco COLAPINTO (Alpine) 1 lap

14. Pierre GASLY (Alpine) 1 lap

15. Alexander ALBON (Williams) 1 lap

16. Gabriel BORTOLETO (Audi) 1 lap

17. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) 1 lap

18. Sergio PEREZ (Cadillac) 2 laps

19. Carlos SAINZ (Williams) 2 laps

20. Rafael CÂMARA (Haas F1 Team) 2 laps

21. Lance STROLL (Aston Martin) –

22. Valtteri BOTTAS (Cadillac) –