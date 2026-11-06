F1, Lando Norris impressiona nella FP1 a Interlagos, Antonelli ed Hamilton in scia. Minì in top 10!

Si apre nel segno marcato di Lando Norris il weekend di Interlagos, circuito che ospita il GP del Brasile, ventesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota britannico ha infatti segnato il miglior tempo in occasione della prima sessione di prove libere, sfoggiando nelle battute finali anche un notevole passo gara.

Nella fattispecie, l’ormai ex Campione del Mondo in forza alla McLaren ha fermato il cronometro a 1:11.717, precedendo di 0.082 chi il titolo lo ha appena vinto aritmeticamente, ovvero Kimi Antonelli (Mercedes), secondo con il miglior giro condotto con gomme usate e con una sbavatura in curva 1. In scia inoltre la Red Bull di Max Verstappen, terzo a 0.236, oltre che la Ferrari di Lewis Hamilton, quarto a 0.324.

La vettura Papaya, come anticipato in apertura, in un asset che guarda al 2027 si è poi ottimamente comportata nel ritmo gara, come testimonia l’1:14:09 del nativo di Bristol contro l’1:15:2 del giovane Campione italiano. Quinta piazza per George Russell, il quale si è dovuto accontentare di una differenza di 0.386. Mezzo secondo il distacco del secondo pilota Red Bull, Isack Hadjar, sesto con un gap di 0.516.

Applausi a scena aperta inoltre per il siciliano Gabriele Minì, giovanissimo e promettente pilota in questo segmento coinvolto nel Team Alpine, capace di raccogliere la settima piazza a 0.852 e facendo dunque meglio anche di Gabriel Bortoleto (Audi) e del compagno di squadra Franco Colapinto, rispettivamente ottavo e nono. Appena fuori dalla top 10 invece Leonardo Fornaroli (McLaren), rimasto attardato di 1.116.