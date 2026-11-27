Kimi Antonelli conferma la netta superiorità evidenziata nella prima sessione e fa il vuoto anche nel secondo turno di prove libere del Gran Premio del Qatar 2026, penultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il ventenne italiano ha realizzato la miglior prestazione assoluta in 1’23″077 senza riuscire a completare il time-attack con gomme soft a causa di una neutralizzazione che ha rovinato anche ad altri piloti la simulazione di qualifica.

In ogni caso, a parità di condizioni e di mescola (la media), Antonelli ha preceduto il compagno di squadra George Russell per 127 millesimi ampliando poi ulteriormente il gap nel momento del long-run. Impressionante lo strapotere prestazionale della Mercedes in questa giornata di prove libere al Lusail International Circuit, ma il weekend deve ancora entrare nel vivo e gli altri top team hanno del margine per avvicinarsi.

McLaren si è attestata in terza e quarta posizione con Lando Norris e Oscar Piastri, accusando però un ritardo di quattro decimi nonostante una mescola di vantaggio (entrambi i papaya hanno effettuato il giro veloce con le soft). Discorso simile anche per Red Bull, con Max Verstappen quinto a 0.499 e Isack Hadjar sesto a 0.506, mentre Ferrari è rimasta staccata dal gruppo di testa e domani dovrà fare un grande salto di qualità per puntare alla top5.

Charles Leclerc ha messo a referto il settimo tempo con la mescola media (le bandiere rosse e Virtual Safety Car hanno neutralizzato la sua simulazione di qualifica) rendendosi protagonista anche di un testacoda, mentre Lewis Hamilton ha provato nel finale a fare il tempo con la soft non riuscendo però a migliorare e restando in ottava piazza a 1.139 dalla vetta per poi fermarsi quasi allo scadere per un problema di affidabilità legato al motore (vecchio).

CLASSIFICA FP2 GP QATAR F1 2026

1. Kimi ANTONELLI (Mercedes) 1:23.077

2. George RUSSELL (Mercedes) +0.127

3. Lando NORRIS (McLaren) +0.445

4. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.472

5. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.499

6. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +0.506

7. Charles LECLERC (Ferrari) +1.022

8. Lewis HAMILTON (Ferrari) +1.139

9. Liam LAWSON (Racing Bulls) +1.348

10. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.470

11. Gabriel BORTOLETO (Audi) +1.537

12. Pierre GASLY (Alpine) +1.687

13. Nico HULKENBERG (Audi) +1.794

14. Alexander ALBON (Williams) +2.199

15. Franco COLAPINTO (Alpine) +2.656

16. Carlos SAINZ (Williams) +2.762

17. Rafael CÂMARA (Haas F1 Team) +2.885

18. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +2.919

19. Fernando ALONSO (Aston Martin) +2.969

20. Lance STROLL (Aston Martin) +3.571

21. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +4.317

22. Sergio PEREZ (Cadillac) +4.434