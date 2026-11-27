Kimi Antonelli mette fin da subito le cose in chiaro e domina la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2026, penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il nuovo campione del mondo ha fatto il vuoto sui curvoni del Lusail International Circuit, trovando presto un ottimo ritmo e firmando la miglior prestazione assoluta della FP1 con una mescola di svantaggio rispetto agli altri.

Il ventenne bolognese ha fermato il cronometro in 1’23″217 con gomma media, rifilando addirittura mezzo secondo alla Mercedes del compagno di squadra George Russell, relegato in seconda piazza a 0.507 dalla vetta dopo aver utilizzato la soft. Distacchi abissali per tutti gli altri, con la Red Bull di Isack Hadjar in terza posizione a 661 millesimi precedendo le McLaren di Lando Norris (quarto a 0.850) e Oscar Piastri (quinto a 0.860).

Avvio a rilento per il grande favorito della vigilia Max Verstappen, solo sesto a 0.916 dal leader dovendo fare i conti con una Red Bull ancora non bilanciata, mentre è notte fonda in casa Ferrari con Charles Leclerc settimo a 1.256 e Lewis Hamilton ottavo a 1.358 dalla testa. Completano la top10 Arvid Lindblad sulla Racing Bulls e Pierre Gasly sull’Alpine.

CLASSIFICA FP1 GP QATAR F1 2026

1. Kimi ANTONELLI (Mercedes) 1:23.217

2. George RUSSELL (Mercedes) +0.507

3. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +0.661

4. Lando NORRIS (McLaren) +0.850

5. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.860

6. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.916

7. Charles LECLERC (Ferrari) +1.256

8. Lewis HAMILTON (Ferrari) +1.358

9. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.384

10. Pierre GASLY (Alpine) +1.657

11. Gabriel BORTOLETO (Audi) +1.836

12. Franco COLAPINTO (Alpine) +2.192

13. Nico HULKENBERG (Audi) +2.220

14. Liam LAWSON (Racing Bulls) +2.376

15. Rafael CÂMARA (Haas F1 Team) +2.468

16. Alexander ALBON (Williams) +2.475

17. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +2.549

18. Carlos SAINZ (Williams) +2.775

19. Jak CRAWFORD (Aston Martin) +3.089

20. Lance STROLL (Aston Martin) +3.199

21. Sergio PEREZ (Cadillac) +3.469

22. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +3.692