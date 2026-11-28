Kimi Antonelli si conferma l’uomo da battere al Lusail International Circuit e realizza la miglior prestazione assoluta anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2026, penultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. 1’22″400 il crono firmato dal ventenne bolognese, che sfrutta l’enorme potenziale della sua Mercedes ribadendo il suo status di grande favorito verso qualifiche e gara.

Il nuovo campione del mondo ha dovuto fronteggiare qualche problematica tecnica (legata al corretto utilizzo del boost) nel primo short run riservato al time-attack, trovando poi la quadra con il secondo set di gomme soft e mettendo assieme un buon giro veloce che gli ha consentito di riportarsi in vetta alla graduatoria con un margine di 249 millesimi sul compagno di squadra George Russell.

Le Frecce d’Argento hanno fatto il vuoto sul giro secco (ma il discorso non è troppo dissimile pensando alla lunga distanza), con Red Bull che si è attestata nel ruolo di seconda forza piazzando Max Verstappen terzo a 510 e Isack Hadjar quarto a 687 millesimi dalla vetta. In affanno la Ferrari, con un discreto Charles Leclerc quinto a 0.808 e Lewis Hamilton addirittura nono a 1.376 venendo battuto nella FP3 non soltanto dalle McLaren ma anche dalla Racing Bulls di Arvid Lindblad.

CLASSIFICA FP3 GP QATAR F1 2026

1. Kimi ANTONELLI (Mercedes) 1:22.400

2. George RUSSELL (Mercedes) +0.249

3. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.510

4. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +0.687

5. Charles LECLERC (Ferrari) +0.808

6. Lando NORRIS (McLaren) +0.868

7. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.889

8. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.251

9. Lewis HAMILTON (Ferrari) +1.376

10. Liam LAWSON (Racing Bulls) +1.659

11. Nico HULKENBERG (Audi) +1.797

12. Gabriel BORTOLETO (Audi) +1.831

13. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.943

14. Pierre GASLY (Alpine) +1.981

15. Rafael CÂMARA (Haas F1 Team) +2.230

16. Franco COLAPINTO (Alpine) +2.238

17. Fernando ALONSO (Aston Martin) +2.696

18. Carlos SAINZ (Williams) +2.777

19. Alexander ALBON (Williams) +2.921

20. Lance STROLL (Aston Martin) +3.365

21. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +3.857

22. Sergio PEREZ (Cadillac) +4.506