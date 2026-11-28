Dopo aver inseguito il compagno di squadra per tutte e tre le sessioni di prove libere, George Russell mette la freccia quando più conta e batte Kimi Antonelli nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar 2026, penultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Tredicesima pole position della carriera (la sesta dell’anno) per il britannico della Mercedes, che domani sarà l’uomo da battere in una gara che si annuncia molto lunga a causa dell’elevato degrado delle gomme.

Le due Frecce d’Argento hanno ribadito la netta superiorità evidenziata per tutto il weekend al Lusail International Circuit, infliggendo dei distacchi impressionanti ai competitor e prenotando una probabile doppietta verso il GP. Terza piazza per il campione iridato uscente Lando Norris davanti all’altra McLaren di Oscar Piastri e alle Red Bull di Isack Hadjar e Max Verstappen, mentre Ferrari si lecca le ferite non andando oltre il settimo posto di Charles Leclerc ed il nono di Lewis Hamilton.

In Q1 tutti i top team riescono a superare il taglio utilizzando un solo treno di gomme soft, con il miglior tempo firmato da Russell in 1’22″557 appena davanti all’altra Mercedes di Antonelli e alle Red Bull. Eliminate come da previsioni le Williams di Sainz (17°) e Albon (18°), le Aston Martin di Alonso (19°) e Stroll (20°), le Cadillac di Bottas (21°) e Perez (22°).

In Q2 l’unica delle squadre di vertice a dover montare un secondo set di gomme morbide per non correre rischi è la Ferrari, mentre davanti a tutti c’è ancora Russell in 1’22″079 precedendo Hadjar e Antonelli. Fuori dalla top10 le Haas di Bearman (11°) e Camara (15°), le Alpine di Gasly (12°) e Colapinto (14°), le Audi di Bortoleto (13°) e Hulkenberg (16°).

In Q3 il primo time-attack si conclude con Russell capace di alzare ulteriormente l’asticella in 1’21″695 rifilando 175 millesimi ad Antonelli e oltre mezzo secondo a McLaren e Red Bull. All’ultimo giro George non si migliora, ma il progresso di Kimi è troppo lieve e l’inglese conserva la pole. In seconda fila le McLaren di Norris e Piastri, poi le Red Bull di Hadjar e Verstappen, mentre Ferrari accusa un distacco imbarazzante con Leclerc 7° e Hamilton 9° dietro anche alla Racing Bulls di Lindblad.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP QATAR F1 2026

1. George RUSSELL (Mercedes) 1:21.695

2. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.128

3. Lando NORRIS (McLaren) +0.480

4. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.550

5. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +0.596

6. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.637

7. Charles LECLERC (Ferrari) +1.260

8. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.337

9. Lewis HAMILTON (Ferrari) +1.413

10. Liam LAWSON (Racing Bulls) +1.439

11. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) –

12. Pierre GASLY (Alpine) –

13. Gabriel BORTOLETO (Audi) –

14. Franco COLAPINTO (Alpine) –

15. Rafael CÂMARA (Haas F1 Team) –

16. Nico HULKENBERG (Audi) –

17. Carlos SAINZ (Williams) –

18. Alexander ALBON (Williams) –

19. Fernando ALONSO (Aston Martin) –

20. Lance STROLL (Aston Martin) –

21. Valtteri BOTTAS (Cadillac) –

22. Sergio PEREZ (Cadillac) –