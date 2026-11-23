Il Circus della F1 si prepara a vivere il penultimo atto della stagione 2026 con il Gran Premio del Qatar, in programma dal 27 al 29 novembre nella suggestiva cornice notturna del Circuito Internazionale di Lusail. Situato alle porte di Doha, il tracciato qatariota misura 5,419 chilometri e si distingue per un layout estremamente veloce e scorrevole, composto da sedici curve e da un rettilineo principale di oltre un chilometro che offre la principale opportunità di sorpasso.

La conformazione della pista, ricca di curvoni in appoggio da affrontare ad altissima velocità, esalta l’efficienza aerodinamica delle monoposto ma sottopone contemporaneamente gli pneumatici a sollecitazioni meccaniche e termiche severissime.

Proprio per garantire i massimi standard di sicurezza ed evitare un degrado eccessivo della carcassa, anche per l’edizione 2026 la FIA e Pirelli hanno introdotto un vincolo tecnico determinante: ciascun set di gomme potrà percorrere al massimo 27 giri complessivi nell’arco del fine settimana. Poiché la distanza totale del Gran Premio è fissata a 57 tornate, la regola impone matematicamente a tutti i piloti almeno due pit stop obbligatori. Il conteggio includerà anche gli eventuali giri percorsi in qualifica o nelle prove libere sullo stesso treno e le tornate dietro la Safety Car, trasformando la gara in una sfida ad altissima intensità in cui si potrà spingere al massimo in ogni stint senza dover gestire l’usura, ma con il rischio concreto di vedere le strategie stravolte da un ingresso della vettura di sicurezza.

Sul piano sportivo, la grande novità di quest’anno riguarda il ritorno al formato tradizionale del fine settimana. A differenza delle edizioni più recenti, Lusail non ospiterà la Gara Sprint, restituendo a squadre e piloti le classiche tre sessioni di prove libere per affinare l’assetto prima delle qualifiche del sabato e della corsa domenicale. Il programma scatterà venerdì 27 novembre con la prima sessione di libere alle 14:30 italiane, seguita dalla seconda alle 18:00, fondamentale per raccogliere dati reali in condizioni di pista illuminata artificialmente. Sabato 28 novembre si tornerà in azione alle 15:30 per l’ultima ora di prove prima delle qualifiche ufficiali, fissate alle 19:00, mentre il semaforo verde della gara si accenderà domenica 29 novembre alle ore 17:00.

Sebbene i verdetti iridati principali siano già stati scritti, la tappa di Lusail arriva in un momento di grande fermento tecnico e agonistico, subito dopo il round di Las Vegas che ha visto il successo di Max Verstappen davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e al neo-campione del mondo Kimi Antonelli su Mercedes. Con i riflettori puntati sul deserto, l’interesse maggiore è rivolto al serratissimo confronto tra Ferrari, McLaren e Red Bull per la conquista del secondo posto nella classifica Costruttori, una sfida che vale prestigio e milioni di dollari in vista del prossimo anno, oltre alla volontà dei top team di chiudere il campionato in crescendo prima del gran finale di Abu Dhabi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Qatar 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP QATAR F1 2026

Venerdì 27 novembre (orari italiani)

Ore 14:30-15:30, Prove libere 1

Ore 18:00-19:00, Prove libere 2

Sabato 28 novembre (orari italiani)

Ore 15:30-16:30, Prove libere 3

Ore 19:00-20:00, Qualifiche

Domenica 29 novembre (orari italiani)

Ore 17:00, Gara (57 giri)

PROGRAMMA GP QATAR F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.