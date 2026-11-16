F1, GP Las Vegas 2026: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Con i titoli mondiali Costruttori e Piloti già assegnati alla Mercedes e a Kimi Antonelli, la F1 si prepara a fare tappa a Las Vegas per il ventunesimo appuntamento stagionale. Dal 20 al 22 novembre, le monoposto torneranno a sfrecciare nel cuore della città del Nevada, protagoniste di una gara in notturna che si preannuncia particolarmente interessante per la lotta alle posizioni di vertice.

Inaugurato nel 2023 e già confermato in calendario fino al 2037, il Las Vegas Strip Circuit è uno dei tracciati più caratteristici del Mondiale. I suoi 6,201 chilometri attraversano alcuni degli scenari più celebri della città, dalle fontane del Bellagio alla Sphere, sviluppandosi lungo un percorso che combina lunghi rettilinei e frenate impegnative. La conformazione della pista favorisce velocità di punta molto elevate, sfruttamento delle scie e numerose opportunità di sorpasso. A rendere la sfida ancora più complessa sarà, come di consueto, il fattore climatico: le basse temperature notturne del deserto del Mojave possono infatti complicare il raggiungimento della corretta finestra di funzionamento degli pneumatici, incidendo sull’aderenza e sulla gestione della gara, soprattutto nelle fasi iniziali e dopo eventuali Safety Car.

La Mercedes, forte dei 652 punti nel Costruttori e dei 390 conquistati da Antonelli nel Piloti, potrà affrontare il weekend con una pressione decisamente ridotta. Per il giovane campione italiano potrebbe inoltre presentarsi l’occasione di sperimentare aggiornamenti alla power unit, anche a costo di incorrere in un’eventuale penalità in griglia e dover affrontare una gara in rimonta.

Tra i principali protagonisti attesi c’è Max Verstappen, secondo in classifica con 279 punti e vincitore dell’edizione 2025. Il tracciato americano, caratterizzato da lunghi rettilinei e importanti opportunità di sorpasso, potrebbe favorire le caratteristiche della Red Bull, consentendo all’olandese di difendere la seconda posizione dagli attacchi di George Russell, terzo a quota 262.

Grande attenzione anche alla McLaren, rilanciata dal successo ottenuto da Lando Norris sotto la pioggia del Brasile, e alla Ferrari. La scuderia di Maranello è chiamata a riscattare il difficile fine settimana di Interlagos, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc determinati a recuperare competitività e soprattutto a difendere il secondo posto nella classifica Costruttori. La Rossa può contare su 510 punti, contro i 415 della Red Bull: un margine importante, ma che non consente di abbassare la guardia in un finale di stagione ancora ricco di spunti agonistici.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Las Vegas 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP LAS VEGAS F1 2026

Venerdì 20 novembre (orari italiani)

Ore 1:30-2:30, Prove libere 1

Ore 5:00-6:00, Prove libere 2

Sabato 21 novembre (orari italiani)

Ore 1:30-2:30, Prove libere 3

Ore 5:00-6:00, Qualifiche

Domenica 22 novembre (orari italiani)

Ore 5:00, gara (50 giri)

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.