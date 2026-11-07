F1, GP Brasile 2026: risultati e classifica FP3. Verstappen regola Antonelli di misura, Leclerc vicino

Max Verstappen ha fermato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP del Brasile 2026, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Interlagos. Il fuoriclasse olandese ha stampato un convincente 1:11.622 con la sua Red Bull ed è riuscito a distanziare Kimi Antonelli di appena 25 millesimi, con la consapevolezza che dovrà scattare dal fondo dello schieramento perché ha sostituito tutte le componenti del motore.

Il fresco Campione del Mondo si è accodato al volante della Mercedese ha fatto capire di avere tutte le carte in regola per puntare alla vittoria su un tracciato di grande prestigio. Alle spalle del ventenne bolognese si sono piazzati Lando Norris (terzo a 0.131 con la McLaren) e il suo compagno di squadra George Russell (quarto a 0.184, ma verrà retrocesso di cinque posizioni sulla griglia di partenza).

Charles Leclerc ha chiuso la sessione in quinta posizione con un distacco di 0.274 dal leader, ma anche il monegasco della Ferrari verrà penalizzato: retrocessione di dieci posizioni per sostituzione del motore endotermico, alla pari del compagno di scuderia Lewis Hamilton, 12mo nella FP3 a 1.211 da Verstappen. Sesta piazza per Oscar Piastri (a 0.313 con la McLaren), a precedere le Racing Bulls di Arvid Lindblad e Liam Lawson. Di seguito la classifica e i risultati delle prove libere 3 del GP del Brasile.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 GP BRASILE F1 2026

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:11.622 5

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.025 7

3 Lando Norris McLaren +0.131 6

4 George Russell Mercedes +0.184 6

5 Charles Leclerc Ferrari +0.274 7

6 Oscar Piastri McLaren +0.313 4

7 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.438 6

8 Liam Lawson Racing Bulls +0.549 5

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.591 4

10 Gabriel Bortoleto Audi +1.022 6

11 Pierre Gasly Alpine +1.022 7

12 Lewis Hamilton Ferrari +1.211 2

13 Nico Hulkenberg Audi +1.243 5

14 Franco Colapinto Alpine +1.303 4

15 Rafael Câmara Haas F1 Team +1.359 6

16 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.487 6

17 Alexander Albon Williams +1.525 6

18 Fernando Alonso Aston Martin +1.549 4

19 Carlos Sainz Williams +1.681 5

20 Sergio Perez Cadillac +1.951 5

21 Valtteri Bottas Cadillac +2.100 4

22 Lance Stroll Aston Martin +3.144 2