F1, GP Brasile 2026: risultati e classifica FP1. Norris davanti ad Antonelli, Hamilton vicino, Minì in top-10

Lando Norris ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Brasile, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Interlagos. L’alfiere della McLaren ha stampato un convincente 1:11.717 e ha preceduto Kimi Antonelli per appena 82 millesimi: prima uscita da Campione del Mondo per il ventenne bolognese, che ha risposto presente al volante della Mercedes e può sognare in grande nel fine settimana.

Max Verstappen ha chiuso in terza posizione con un distacco di 236 millesimi dalla vetta, mentre alle spalle dell’olandese della Red Bull si sono piazzate la Ferrari di Lewis Hamilton (quarto a 0.324) e la Mercedes di George Russell (quinto a 0.386). Altri due italiani erano impegnati nella FP1 come sostituti dei titolari: Gabriele Minì settimo con la Alpine a 0.852, Leonardo Fornaroli undicesimo con la McLaren a 1.116.

Charles Leclerc era assente dopo la nascita della figlia Bianca, la Ferrari era nelle mani di Dino Beganovic, che ha chiuso al ventunesimo posto con un distacco di 2.640 da Norris, tra altri due nomi nuovi come Colton Herta (Cadillac) e Freddie Slater (Audi). Di seguito la classifica dei tempi delle prove libere 1 del GP del Brasile.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP BRASILE F1 2026

1 Lando Norris McLaren 1:11.717 5

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.082 6

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.236 4

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.324 4

5 George Russell Mercedes +0.386 4

6 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.439 6

7 Gabriele Mini Alpine +0.852 4

8 Gabriel Bortoleto Audi +0.897 7

9 Franco Colapinto Alpine +0.937 4

10 Liam Lawson Racing Bulls +0.998 5

11 Leonardo Fornaroli McLaren +1.116 9

12 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.120 4

13 Fernando Alonso Aston Martin +1.300 5

14 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.321 4

15 Valtteri Bottas Cadillac +1.654 3

16 Alexander Albon Williams – – 4

17 Luke Browning Williams +1.874 3

18 Rafael Câmara Haas F1 Team +1.979 5

19 Lance Stroll Aston Martin +2.043 4

20 Colton Herta Cadillac +2.558 4

21 Dino Beganovic Ferrari +2.640 3

22 Freddie Slater Audi +3.249 1