F1, GP Brasile 2026: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Il Mondiale di F1 2026 si prepara a vivere una delle sue tappe più iconiche e calde. Dal 6 all’8 novembre, i riflettori si accenderanno a San Paolo per il Gran Premio del Brasile, ventesimo appuntamento stagionale sul leggendario tracciato dell’Autódromo José Carlos Pace, meglio conosciuto da tutti come Interlagos. Sorge in una conca naturale tra due laghi artificiali, un catino di passione pura dove il pubblico brasiliano trasforma ogni sessione in un carnevale dei motori.

Lungo appena 4,309 chilometri da ripetere per 71 giri, Interlagos è una delle piste più corte ma al contempo più fisiche e tecniche del calendario. A renderla unica è innanzitutto il senso di marcia antiorario, una rarità che mette a dura prova i muscoli del collo dei piloti, abituati a girare quasi sempre a destra.

Il layout si divide in due anime distinte: il primo e il terzo settore sono pura velocità, caratterizzati dalla lunghissima e celebre salita che porta al traguardo (la Subida dos Boxes). Il secondo settore, il “Miolo”, è invece un tratto guidato, lento e tortuoso, che richiede massimo carico aerodinamico e precisione millimetrica. A fare da spartiacque c’è la leggendaria “S do Senna”, una compressione in discesa mozzafiato dedicata all’indimenticabile asso brasiliano, che rappresenta anche il principale punto di sorpasso della pista.

Vincere a Interlagos è un privilegio per pochi e l’albo d’oro del circuito parla chiaro, celebrando solo i più grandi interpreti di questo sport. Il recordman assoluto sulla pista di San Paolo è il “Professore” Alain Prost, capace di imporsi per ben 5 volte (1982, 1984, 1985, 1987 e 1990).

Alle sue spalle insegue Michael Schumacher con 4 successi (1994, 1995, 2000, 2002), seguito a quota 3 vittorie da Sebastian Vettel (2010, 2013, 2017) e dall’idolo moderno dei tifosi paulisti, Lewis Hamilton (2016, 2018, 2021). Impossibile poi non menzionare Ayrton Senna, che su questa pista ha trionfato due volte (1991 e 1993), entrando per sempre nel mito locale con l’eroica impresa del ’91, conclusa con il cambio bloccato in sesta marcia e tra i crampi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di San Paolo (Brasile) 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP BRASILE F1 2026

Venerdì 6 novembre (orari italiani)

Ore 16:30-17:30, Prove libere 1

Ore 20:00-21:00, Prove libere 2

Sabato 7 novembre (orari italiani)

Ore 15:30-16:30, Prove libere 3

Ore 19:00-20:00, Qualifiche

Domenica 8 novembre (orari italiani)

Ore 18:00, GP (71 giri)

PROGRAMMA GP BRASILE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.