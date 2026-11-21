In un weekend che lo ha visto sempre competitivo tra bagnato e asciutto, George Russell si è attestato in terza posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas, terzultimo round del Mondiale di Formula Uno 2026. L’inglese della Mercedes scalerà però al secondo posto e potrà partire al fianco del pole-man Max Verstappen grazie alla penalità scontata dal campione iridato Kimi Antonelli (retrocesso dal primo al sesto posto) per la sostituzione della power unit.

“Penso che, nel complesso, sia stata una sessione ed in generale una giornata solida. Ovviamente volevo la pole, ma probabilmente sono più soddisfatto della prestazione di oggi rispetto a quanto lo fossi magari, diciamo, in Messico un paio di settimane fa quando ero in prima fila“, il commento a caldo del pilota britannico al termine delle qualifiche.

“Azzeccare il tempismo del giro di lancio e prendere la scia è stato fondamentale. È stato piuttosto folle, molto simile a quello che abbiamo visto a Monza. Ovviamente Kimi ha fatto un gran lavoro e, beh, probabilmente pensava che non avrebbe funzionato granché stando così vicino, invece ha funzionato benissimo per lui. Comunque, partendo secondo domani è tutto ancora aperto“, ha aggiunto Russell.

Nelle interviste concesse successivamente alla stampa, il 28enne di King’s Lynn ha fornito poi il suo punto di vista a proposito del confronto ravvicinato con Verstappen in FP3 costato un warning all’olandese della Red Bull: “Il punto è che nel regolamento non c’è nulla che vieti di superare un pilota che sta iniziando il proprio giro, ma quando fai una cosa del genere stai penalizzando pesantemente quel pilota. Lui lo fa ogni singola settimana, con tanti piloti diversi, e tutti finiscono per accettarlo. Ma io non ho intenzione di farmi mettere i piedi in testa in questo modo da qualcuno che poi se ne va in giro comportandosi come se fosse superiore e migliore di tutti gli altri. Quindi sì, qualcuno deve pur prendere posizione e tenergli testa“.