Anche al termine del Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, George Russell chiude con il morale sotto i tacchi. Sul tracciato denominato Las Vegas Strip Circuit il pilota inglese sognava di tornare al successo e, in effetti, per larghi tratti della gara è stato in lizza per farlo. Nel finale, invece, finisce a muro con un pizzico di sfortuna.

La vittoria è andata ad un clamoroso Max Verstappen che ha preceduto Lando Norris per 639 millesimi e Oscar Piastri per 1.5. Quarto Kimi Antonelli a 2.5, quinto Pierre Gasly a 2.9, mentre è sesto Franco Colapinto a 7.9. Settimo Lewis Hamilton a 12.7, ottavo Carlos Sainz a 12.9, nono George Russell a 13.1, mentre completa la top10 un penalizzato Charles Leclerc a 17.5.

Al termine del weekend nella città del Nevada il pilota del team Mercedes ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports UK; “Cosa dire? Il tentativo di sorpasso nel finale? Dovevo farlo se volevo vincere la gara. Volevo essere dietro a Max nell’ultimo giro perché sapevo che era fondamentale per cercare la zampata giusta. Ho provato l’attacco e mi è andata male”.

L’inglese prosegue nel suo racconto: “Ovviamente non è il risultato che volevo, ma sarei stato deluso comunque se avessi finito terzo senza provarci. La gara è stata folle. Con i giochi di scie era impossibile scappare”.