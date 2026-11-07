F1, George Russell: “Dobbiamo capire cosa è successo, c’è stato un errore di valutazione”

George Russell ha ottenuto la seconda posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP del Brasile, ventesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena presso il tracciato di Interlagos. Prestazione complessa per il britannico, alle prese con delle qualifiche lunghissime ed interrotte più volte a causa delle condizioni meteo avverse.

Per la precisione il pilota Mercedes ha ceduto il passo soltanto alla McLaren di Lando Norris, poleman di giornata segnando 1:27.470 precedendo il compagno di squadra Kimi Antonelli, terzo a 0.204. Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di King’s Lynn ha commentato quanto fatto, non nascondendo il rammarico per aver dovuto abortire il giro.

“Congratulazioni a Lando, si poteva fare la pole, abbiamo fatto un errore di valutazione. Dobbiamo capire cosa sia successo ha detto Norris – La pioggia stava arrivando, dovevamo chiudere quel giro. Io in pista mi sentivo bene, era da tempo che non mi sentivo così a mio agio, anche più che sull’asciutto. Dobbiamo capire il perché di questo. Ma quando contava non abbiamo eseguito”.

Domani, domenica 8 novembre, si svolgerà una gara che, sulla carta, sarà oltremodo complicata. L’ultimo bollettino infatti prevede delle condizioni anche peggiori di quelle odierne. Ricordiamo che Russell, per via della penalità, partirà dalla settima casella.